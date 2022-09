Hyundai ix35 : la fiche fiabilité express de Caradisiac

En bref

C'est en février 2010 que l'ix35 fait son apparition sur le marché très concurrentiel du SUV. Ce nouvel opus remplace tout d'abord le vieillissant Tucson mais en même temps il a la lourde tâche d'affronter, entre autres, de sérieux rivaux comme les Nissan Qashqai et Volkswagen Tiguan. Dès son lancement, il est animé par deux blocs diesel CRDI : un 1.7 de 115 ch et un 2.0 de 136 ch et 184 ch. En revanche, en essence, un seul moteur est présent sous le capot : un 1.6 GDI de 135 ch. Ajoutons que les versions diesel 136 ch et 184 ch sont disponibles en deux ou quatre roues motrices. Par rapport au Tucson, l'ix35 affiche des dimensions en hausse. Ce qui le rend plus logeable à bord, aussi bien pour les passagers avant qu'arrière. Quant au volume de coffre, il se situe parmi les plus importants de la catégorie avec 591 litres. Coté équipement de série, pas de quoi envier la concurrence, il est déjà très complet dès l'entrée de gamme Pack Clim. Malheureusement, ça se gâte au chapitre fiabilité. Le SUV Coréen connaîtra quelques incidents de parcours tant en mécanique qu'en électronique. Sur le marché de la seconde main l'offre reste assez réduite. Elle est principalement composée de diesels et c'est le 115 ch qui s'impose.

Sous le capot

En diesel

1.7 CRDI : 115 ch

2.0 CRDI : 136 ch et 184 ch

En essence

1.6 GDI : 135 ch

LE ix35 A LA LOUPE

Comment vieillit-il ?

Bruits et vibrations au roulage sont souvent évoqués par des propriétaires, en raison de la présence à bord de plastiques de qualité moyenne.

Les pièces d'usure sont-elles endurantes ?

Dans l'ensemble, elles tiennent le coup, à l'exception de l'embrayage qui a tendance à s'user prématurément sur les versions diesel 1.7 115 ch et 2.0 136 ch.

Les pièces détachées sont-elles coûteuses ?

Par rapport à la concurrence française ou européenne, elles affichent des tarifs supérieurs. Ce qui fait gonfler les factures de réparations.

Est-il cher à entretenir ?

La maintenance de ce SUV coréen n'est pas vraiment bon marché, surtout à l'heure du remplacement des pièces mécaniques importantes.