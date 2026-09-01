Ils veulent sauver ce Toyota suspendu dans le vide et provoquent sa chute

Deux hommes voulant porter secours à un automobiliste ont finalement précipité son Toyota Sequoia dans le vide. La scène s’est déroulée sur le parking d’un supermarché à Hattiesburg, dans le Mississippi.

Le gros 4x4 s’était retrouvé en équilibre sur un muret, son train avant suspendu au-dessus d’un canal en béton et son conducteur toujours à bord. Plutôt que d’attendre une dépanneuse équipée d’un treuil, deux témoins ont décidé de régler le problème eux-mêmes. L’un s’est appuyé sur une roue arrière tandis que l’autre secouait la voiture par son attelage.

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Un sauvetage raté

Une initiative généreuse, mais assez désastreuse. Ces mouvements ont déplacé le centre de gravité du Sequoia et rompu son fragile équilibre. Le Toyota a alors plongé du nez avant de basculer et de terminer sur le toit plusieurs mètres plus bas, conducteur compris. Pompiers, policiers et ambulanciers sont rapidement intervenus. Malgré la spectaculaire chute, l’occupant s’en est heureusement tiré avec des blessures légères. Concernant le Sequoia, difficile d'imaginer le voir de nouveau sur la route.