Que vont devenir ces trois Supercinq GT Turbo dévorées par la rouille et la végétation ?

Il faut parfois accepter qu’une voiture ne reprendra jamais la route. Encore faut-il lui éviter une lente agonie à ciel ouvert. À Morne-à-l’Eau en Guadeloupe, trois Renault Supercinq GT Turbo semblent ainsi rouiller depuis des années sur un terrain privé. Deux exemplaires blancs et un bleu sont progressivement dévorés par la végétation et la corrosion. Le plus frustrant ? Leur propriétaire refuserait de s’en séparer malgré les nombreuses sollicitations de passionnés de la marque au losange.

Cette situation relayée par Xavier Daguet sur les réseaux sociaux agace d’autant plus que ces sportives des années 1980 sont devenues très recherchées. Restaurables ou simplement utiles comme banque de pièces, ces trois autos pourraient contribuer à sauver d’autres GT Turbo. Pour l’instant, elles restent prisonnières du terrain condamnées à disparaître un peu plus à chaque saison tropicale.

La Supercinq GT Turbo, une véritable bombinette

Lancée au milieu des années 1980, la Supercinq GT Turbo s’est imposée comme l’une des références des petites sportives françaises. Son quatre cylindres 1,4 litre turbocompressé développait d’abord 115 ch, puis 120 ch sur la phase 2, pour seulement 850 kg environ. Capable de dépasser les 200 km/h et d’abattre le 0 à 100 km/h en moins de huit secondes, elle demeure aujourd’hui une véritable icône des youngtimer.