Qui veut l’ancien Land Rover de Daniel Craig ?

James Bond a troqué ses Aston Martin contre un engin tout aussi attachant mais nettement moins adapté aux poursuites. Un Land Rover 109 Series II de 1959 ayant appartenu à la star Daniel Craig et son épouse Rachel Weisz est actuellement proposé aux enchères sur la plateforme Bring a Trailer.

Repeint en Bronze Green, ce vénérable 4x4 conserve tout l’attirail du parfait baroudeur : treuil à corde, roue de secours sur le capot, bâche de benne et jantes acier de 16 pouces. L’habitacle reçoit trois sièges recouverts de vinyle beige et des ceintures trois points. Sous le capot, le quatre cylindres 2,25 litres développe 77 ch pour 168 Nm de couple. Il est associé à une boîte manuelle à quatre rapports et une transmission à gamme courte. Un carburateur Carter et un allumage électronique ont été installés pour faciliter son utilisation.

Une note personnelle

Son compteur affiche 3 800 miles -soit un peu plus de 6 000 kilomètres-, mais le kilométrage réel reste inconnu. Détail amusant, Daniel Craig et Rachel Weisz accompagnent l’auto d’une lettre manuscrite confirmant leur propriété et demandant au futur acquéreur d’en prendre soin. Un portrait signé de l’acteur complète le dossier. Les enchères atteignent déjà 15 000 dollars (13 760 euros au cours actuel) à deux jours de la clôture. Reste à savoir combien vaut réellement la bénédiction de 007.