Rappel : erreur de frappe pour la Ferrari Roma

Avec son V8 de 620 ch, ses deux places et ses 320 km/h en pointe, la Ferrari Roma n’est, a priori, par le genre de véhicule avec lequel on s’imagine déménager. Pourtant, comme tous les modèles commercialisés, les charges qu’elle est capable d’accepter ont été dûment homologuées. Les dépasser peut entraîner une dégradation du comportement de la voiture et, possiblement, causer un accident.

Pour informer précisément les utilisateurs sur ces données, ces dernières sont indiquées sur la plaque signalétique apposée sur chaque voiture, généralement dans le compartiment moteur. Mais, du côté de Maranello, on vient de s’apercevoir que cette plaque, propre à chaque voiture puisque le numéro de série y est frappé, comportait une erreur concernant la charge maximale admissible à l’essieu. Une erreur de frappe qui concerne les Roma produites entre janvier et juillet 2021.

Ferrari vient donc de lancer l’opération de rappel 77 afin de demander aux heureux propriétaires de ce bolide (nous vous souhaitons d’être l’un d’entre eux) de se rendre sans tarder chez leur concessionnaire, où une plaque signalétique correcte sera apposée à la place de celle d’origine.

Dans l’Hexagone, une quarantaine de Roma sont concernées par ce rappel.