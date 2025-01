Volkswagen Sharan 2 en occasion : une fiabilité améliorée avec les années

En bref

FICHE FIABILITE EXPRESS. C'est au printemps 2010 que Volkswagen commercialise la seconde génération de Sharan. Et le constructeur allemand ne fait pas dans le détail puisqu'il le rallonge de 22 cm par rapport à son prédécesseur. Dès lors, avec ses 4,85 m de long il s'affiche comme l'un des plus grands monospaces de la catégorie. Certes, du point de vue modularité, rien de vraiment nouveau.

L'habitabilité à disposition des passagers et les volumes de coffre varient en fonction de l'aménagement. Ainsi, en configuration 7 places, on dispose de 300 l pour le coffre. En 5 places, de 711 litres et toutes banquettes rabattues le Sharan devient un vrai déménageur avec 2 430 litres de capacité de chargement. En plus, le plancher est totalement plat. Ajoutons que les portes arrière sont coulissantes, facilitant l'accès pour les occupants.

Côté mécanique, le Sharan 2 est animé par des blocs essence et diesels puisés dans la banque de moteurs du groupe VW. À savoir, un 1.4 TSI 150 ch et un 2.0 TSI de 200 ch et 220 ch. En diesel, un 2.0 TDI décliné en 6 puissances : 115 ch, 140 ch, 150 ch, 170 ch, 177 ch et 184 ch. Côté transmission, au choix, une boîte mécanique à 6 rapports ainsi qu'une manuelle robotisée à double embrayage DSG6. Au cours de l'automne 2015, le monospace allemand bénéficie d'un très léger restylage, avec simplement de nouvelles optiques à l'avant et de feux redessinés à l'arrière.

Pour ce qui est des finitions, il y en a trois au lancement : Trendline, Confortline et Carat auxquelles s'ajoutent en cours de carrière, une entrée de gamme Allstar, et un milieu de gamme Connect. Enfin, côté offre en occasion, le choix est là mais ce sont les versions diesels qui dominent le marché avec près de 90 % des propositions. Et ce sont les particuliers qui s'imposent avec deux fois plus d'annonces que les professionnels.

Sous le capot

En diesel

2.0 TDI : 115 ch, 140 ch, 150 ch, 170 ch, 177 ch, 184 ch

En essence

1.4 TSI : 150 ch

2.0 TSI : 200 ch, 220 ch

LE VOLKSWAGEN SHARAN 2 A LA LOUPE

Comment vieillit-il ?

Qualité des matériaux et assemblages de mobilier à bord résistent dans le temps et les kilométrages. Les avis des propriétaires recueillis dans notre forum, confirment ce constat.

Les pièces d'usure sont-elles endurantes ?

Du côté du système de freinage (disques, plaquettes), de la suspension (amortisseurs) et de la transmission (cardans), ça va. Mais côté embrayage (disque, volant moteur) sur les diesels, des usures prématurées sont possibles.

Les pièces détachées sont-elles coûteuses ?

Audi, Seat, Skoda et...Volkswagen font partie du même groupe. Aucune de ces marques n'échappe au coût élevé des pièces de rechange.

Est-il cher à entretenir ?

Pour l'entretien courant (vidanges, filtres...) ça peut passer, la note grimpe vite pour des interventions plus conséquentes (embrayage, suspension...).