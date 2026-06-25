800 000 euros pour une Murcielago intérieur McDonald’s ? Oui, mais c’est une manuelle

Dans le monde fascinant de la supercar, les vendeurs s’arrachent généralement les versions les plus rares ou les configurations les plus fidèles à ce qu’incarne le modèle dans l’inconscient collectif. Une Ferrari rouge, une M3 coupé, une Aston Martin DB5 gris clair façon James Bond ou encore une Citroën 2CV Charleston : les associations ne manquent pas pour faire rêver les passionnés. Du côté de la Lamborghini de cet article, un élément extrêmement recherché fait exploser sa valeur même si le reste se montre discutable.

La Murcielago Roadster associe son V12 atmosphérique 6,2l de 580 chevaux pour 650 Nm de couple au plaisir de rouler cheveux au vent. Un détail -difficile à trouver sur le marché- rend le moment particulièrement magique dans le coeur des amateurs de la marque de San’t Agata Bolognese : une boîte manuelle. Oui, la voiture jusqu’alors disponible aux enchères sur la plateforme de la maison Dupont Registry dispose de cette transmission très désirable.

Un intérieur qui associe du jaune et du rouge

À l’heure de la cloture, la supercar italienne atteint l’enchère très élevée de 897 750 dollars (soit l’équivalent de 790 000 euros environ au cours actuel). Pourtant, sa sellerie rouge et jaune a de quoi rebuter les amateurs de configurations conventionnelles. Les présences d’un levier de vitesse et d’une superbe grille pour ses six rapports suffisent effectivement à faire décoller l’attractivité et les enchères de cette auto.