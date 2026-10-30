Après Clarkson, James May se sépare lui aussi de sa dernière voiture de The Grand Tour
James May se sépare d’un souvenir de télévision encombrant : sa Triumph Stag de 1974 vedette du dernier épisode de The Grand Tour. Après avoir traversé le Zimbabwe et le Botswana, la découvrable cherche désormais un nouveau propriétaire.
Pour l'épisode "One for the Road" diffusé en septembre 2024, l’ancien trio de Top Gear puis The Grand Tour avait choisi trois voitures qu’il rêvait de posséder. May avait jeté son dévolu sur cette Triumph Stag MKII restaurée avant le tournage puis adaptée aux pistes africaines. Depuis, l’atelier The Smallest Cog de Richard Hammond lui a offert une nouvelle remise en état.
Sa carrosserie Magenta retrouve son éclat d'origine souligné par les nombreux éléments chromés qui habillent les pare-chocs, les rétroviseurs et les encadrements de vitres. Quelques poignées piquées et un habitacle patiné trahissent toutefois son demi-siècle d’existence et ses aventures africaines. Un autoradio moderne avec connexion Bluetooth côtoie même un compteur de vitesse d'époque. Les jantes de 14 pouces chaussées de pneus Hankook Optimo complètent cette restauration qui préserve le charme délicieusement suranné du cabriolet britannique.
Bientôt sous le marteau
Sous le capot, le V8 atmosphérique de 3 litres entraîne les roues arrière via une boîte manuelle à quatre rapports. May rappelle avec malice la réputation désastreuse de fiabilité de ce moteur tout en assurant que le sien n’a jamais failli. La voiture est proposée aux enchères sur Collecting Cars.
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