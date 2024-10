Aston Martin rappelle le DBX afin de régler un problème électrique

À l’instar de la plupart de ses concurrents, Aston Martin s’est essayé, depuis la toute fin de l’année 2019, au SUV. Comme la plupart des coupés et cabriolet de la marque, celui-ci commence son appellation par les lettres DB qui évoquent David Brown, propriétaire de la marque à partir de 1947.

Sous le capot de cet inédit DBX, on trouve des V8 mis au point par une filiale bien connue de Mercedes-Benz, AMG. Ce SUV est ainsi l’un des plus puissants du marché puisque, né avec 550 ch, il ne propose désormais plus qu’une unique variante, forte de 707 ch.

"Péter les câbles"

Les mécaniques n’ont toutefois rien à voir dans le rappel qu’Aston Martin référence RA-63-1832 et qui concerne l’ensemble des variantes produites à compter du 7 mai 2020 et jusqu’au 30 septembre 2023. Sur ces autos, les câbles de la boîte à fusibles peuvent être mal fixés et se desserrer au fil du temps.

Durant les phases de roulage, cela peut entraîner l’interruption du fonctionnement des fonctions électriques, tels que les phares ou la direction assistée. Dans les cas extrêmes, un calage du moteur n’est pas à exclure. Le risque d’accident est donc réel.

Une autre conséquence de ce problème peut être une production anormale de chaleur de la boîte à fusibles, ce qui peut provoquer un dégagement de fumée, voire l’incendie du véhicule.