BMW rappelle des Série 2 Active Tourer à cause d’un manque de résistance en cas de choc

Le nouveau rappel que vient de lancer BMW, et qui porte la référence 0051530500, concerne des Série 2 Active Tourer appartenant à la deuxième génération. Plus précisément, il s’agit des exemplaires assemblés entre le 7 juillet et le 27 septembre 2022, et qui sont homologués sous le type CE e1*2018/858*00117*. Seule information fournie par le constructeur : le risque que, en cas de choc latéral, l’une des portes du véhicule s’ouvre. Par l’intermédiaire du Rapex, son site répertoriant l’ensemble des rappels, l’Union européenne tire toutefois la sonnette d’alarme considérant, en effet, que la protection des passagers n’est pas correctement assurée, surtout en cas de suraccident ou de tonneau.

Il nous a été impossible de savoir précisément combien de véhicules étaient concernés par cette opération et les détails de cette dernière. Tout juste savons-nous que les propriétaires français, mais également allemands, danois, polonais, portugais et suédois de ce modèle sont actuellement contactés directement par les filiales de BMW afin de déposer sans tarder leur Série 2 Active Tourer chez un concessionnaire.

Vu les informations fournies par le Rapex, il est fort probable que le problème vienne d’un manque de résistance d’au moins l’une des serrures de portes.