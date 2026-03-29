Ce pêcheur lance plus vite qu’une Lamborghini

Hélicoptère, tank, avion : les véhicules ne manquent pas pour défier une supercar sur l’exercice de la course d’accélération. Pourtant, des personnes voient la chose de manière encore plus créative. Dernière idée partagée sur l’Internet : la course contre un hameçon de canne à pêche.

Le clip publié sur le réseau social Instagram montre le sportif Anthony Corbett armé de sa cane. Le spécialiste de la pêche à la carpe et expert en lancer s’aligne au départ de la célèbre ligne droite de Santa Pod au Royaume-Uni. Son concurrent : Benedict Folwer et sa Lamborghini Huracan Spyder. Le launch control est activé, le feu passe au vert, le lancer et la sportive italienne démarre en un instant.

Une caméra pour immortaliser le défi

Au bout de la ligne, une caméra filme l’intégralité du lancer. L’appareil prend de la hauteur en partant à une vitesse folle puis traverse la ligne d’arrivée plus rapidement que la Lamborghini. Un clip insolite qui permet en bonus d’écouter le mélodieux V10 atmosphérique de la découvrable de Sant’Agata Bolognese.