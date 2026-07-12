Citroën Méhari, Mini Moke, Suzuki Samouraï et les autres : quel prix pour les stars des "voitures de plage" en occasion ?

La Citroën Méhari

Avec sa carrosserie entièrement en plastique (ABS) c’est sans doute le modèle le plus diffusé sur le marché de la seconde main par rapport à ses concurrentes ''plein air''. De la toute première génération sortie en 1968 à la version « moderne » E-Méhari 100 % électrique en passant par le modèle restylé (1978) et la 4x4 reconnaissable à sa roue de secours sur le capot, vous avez le choix. Mais compte tenu de sa notoriété encore aujourd’hui, il vous faudra y mettre le prix, surtout si vous voulez un exemplaire en parfait état mécanique et carrosserie, voire entièrement refait à neuf. Quant aux sources d’approvisionnement, ce sont les particuliers qui s’octroient près de 80 % des annonces. La mise de départ tourne autour des 13 000 €/14 000 € pour des autos dans leur ''jus'' et flirte avec les 25 000 € voire 30 000 € pour celles refaites à neuf. Attention ! La Méhari a été commercialisée en 2 places et 4 places en option. Vérifiez la carte grise avant d’acheter.

L’Austin Mini Moke/Mini Moke

Née à la demande de l’armée britannique, la Mini Moke est apparue quatre ans avant la Citroën Méhari. Contrairement à cette dernière dotée d’une carrosserie en plastique, la Mini Moke est en acier et construite sur la base d’une Mini. Moins présente sur le marché de la seconde main, elle s’affiche à des tarifs conséquents, à l’image de sa rivale française, et ce sont encore une fois les particuliers qui s’imposent dans l’offre.

Si la majorité des annonces proposent des versions essence, quelques exemplaires à traction électrique commercialisés depuis 2013 – sont également présents. Le ticket d’entrée est de 15 000 €/16 000 € aussi bien pour une essence que pour une électrique. Mais les tarifs grimpent vite et atteignent voire dépassent les 30 000 € pour des autos en excellent état. À l’instar de la Méhari, la Mini Moke existe en 2 et 4 places alors vérifiez la carte grise pour éviter toute surprise…

La Grandin Dallas

Avec sa bouille qui n’est pas sans rappeler la célèbre Jeep Willys, difficile de ne pas citer ce sympathique transfuge, apparu au début des années 80 et qui aura vécu jusqu’en 1998. Malgré une carrière qui aura duré près de 20 ans, la Dallas ne sera produite qu’à 5 000 exemplaires. Résultat, l’offre en occasion est réduite. Alors, pour ceux qui seraient tentés d’en acquérir une en bon état, la patience sera de mise, tout comme accepter de faire sans doute pas mal de kilomètres.

Au point de vue mécanique, la Dallas est animée par un bloc essence ainsi qu’un diesel. Mais, c’est la version au sans-plomb qui domine. Ajoutons qu’elle est déclinée en 2 ou 4 places (voir la carte grise). Pour ce qui est des tarifs, ne comptez pas moins de 12 000 €/13 000 € pour un modèle à l’état d’origine et près de 17 000 €/18 000 € pour une Dallas à l’état presque neuf.

La Mega Ranch/Club/cabriolet

Cette marque Française a été créée en 1992 par la société Aixam, connue pour la commercialisation des voitures sans permis. La Mega, qui elle nécessite le papier rose, est construite sur une base de Citroën AX et sa carrosserie est en polyester. Elle est déclinée en trois versions : Ranch, Club et Cabriolet. Malgré une offre assez réduite en occasion, on trouve facilement ces trois déclinaisons.

Côté moteurs, la Mega existe en essence et en diesel. Comme pour certaines de ses rivales, elle dispose de deux ou quatre places (voir la carte grise). Point de vue tarifs, la Mega s’affiche à des ''premiers prix'' bien plus attractifs par rapport entre autres, aux Citroën Méhari, Mini Moke… Ainsi, il est possible d’en acquérir une en état standard dès 6 000 € en poche. Mais ils grimpent vite si l’auto a bénéficié d’importantes réparations mécaniques et de carrosserie. Ainsi, il n’est pas rare d’en voir à des montants dépassant les 15 000 €/16 000 €.

La Renault Rodeo 5

Après la commercialisation et un maigre succès de deux modèles de Rodeo construits sur la base de la Renault 4 fourgonnette (Rodeo 4) et de la Renault 6 (Rodeo 6), la marque au losange lance en 1981 la Rodeo 5 qui hérite cette fois du châssis de la 4 L. Comme la Mega, elle se pare d’éléments de carrosserie en polyester. Sous le capot, un quatre cylindres de 34 ch.

Deux versions sont disponibles : une entièrement découvrable et sans portes nommée ''plein air'' et une ''quatre saisons'' dotée de portes vitrées. Malheureusement, cette Rodeo ne connaîtra pas plus de succès que ses devancières et sa carrière s’arrêtera en 1986. Malgré son âge, quelques exemplaires sont présents sur le marché de la seconde main. Et sans surprise, ce sont les particuliers qui s’imposent dans les annonces. C’est la version à portes vitrée qui est la plus présente. Côté tarifs, comptez une mise de départ de 5 000 €/6 000 € et les plus beaux exemplaires atteignent les 10 000 €/11 000 €.

Le Suzuki Samouraï

Apparu sur le marché en 1987, le petit 4x4 de la marque japonaise sera commercialisé jusqu’en 2004. Décliné en essence et en diesel il est assez présent en occasion, surtout en essence. L’offre est composée à la fois de versions deux places ou quatre places (voir carte grise). Et la majorité des annonces sont proposées par des particuliers.

Contrairement à d’autres modèles, la carrosserie est en acier. Si bon nombre de Samouraï s’affichent avec la partie arrière bâchée, quelques exemplaires sont vendus avec hard-top. Au point de vue tarifs, pas de quoi se ruiner. On en trouve sous la barre des 5 000 €, mais réclament parfois quelques travaux de rafraîchissement. Avec une mise de 7 000 €/8 000 €, l’achat sera plus rassurant. Et si vous préférez un Samouraï en excellent état et pas trop kilométré, prévoyez un budget de 10 000 € et plus…

Que vérifier avant d’acheter une voiture ''Plein air'' Si l’achat d’une telle auto doit se faire en adoptant les mêmes précautions que celles à prendre lors de l’acquisition d’une occasion en général, il ne faut pas oublier d’examiner des points spécifiques liés à leur usage en bord de mer et ce même si le contrôle technique vous donne déjà quelques informations. - Vérifiez le châssis : l’air salin et l’eau de mer accélèrent la corrosion, notamment au niveau des points de fixation sur la carrosserie, des rotules de suspension, des triangles et ressorts d’amortisseurs. - Contrôlez également l’état des silentblocs des trains roulants qui, sous l’effet du sel et de la chaleur sèchent et se craquellent. Ils prennent du jeu et sont à l’origine de claquements au démarrage et au roulage. - Examinez la carrosserie : si elle est en plastique (ABS, polyester) vérifiez si elle n’est pas percée, fendue ou mal fixée en raison d’attaches corrodées. Si elle est en acier, gare à la rouille. Un excès de corrosion peut entraîner des réparations très coûteuses. - Contrôlez la sellerie et les vitrages en plastique : le bord de mer fragilise les enveloppes des sièges, qu’elles soient en tissus ou en Skaï. Elles sèchent et se déchirent facilement. Quant aux vitres, elles jaunissent et se fendent sous l’effet de la chaleur.

Comment bien conserver une voiture ''plein air'' - Si possible, la stocker à l’abri de lʼhumidité et des variations extrêmes de température. Pour cela vous pouvez opter pour une bâche aérée. - Procédez à un traitement préventif contre la corrosion (châssis, point d’ancrages, suspension…) et des circuits électriques afin de parer à toute oxydation des connexions. - Démontez les pneus, couvrez-les et remisez-les dans un endroit sans trop de variations de la température. - Traitez la sellerie en skaï en utilisant des crèmes dédiées. - Débranchez la batterie.

LE BILAN

Prêt pour vous amuser à bord d’une auto ''plein air'' ? Alors, il ne vous reste plus qu’à faire votre choix selon votre budget. Mais sachez que quel que soit le modèle convoité et la somme à y consacrer, il vous faudra vous armer d’un peu de patience car l’offre reste malgré tout réduite et surtout, faire des kilomètres pour l’acquérir ne devra pas vous faire peur car elle ne sera pas forcément près de chez vous. Et une fois devant la ''belle'', pas de précipitation. Restez vigilant et examinez l’auto dans ses moindres détails…

Le coin des Clubs dédiés

Besoin de conseils, rechercher des pièces détachées ou aller à la rencontre des passionnés de la marque et du modèle ? Nous vous indiquons ci-dessous les différents Clubs.

CITROEN

www.mehariclub.com

www.mehariclubdefrance.com

MINI Moke

11, avenue de France

06190 Roquebrune-Cap-Martin

Facebook : https://www.facebook.com/groups/128545390518912/

DALLAS GRANDIN

Dallas Club : www.dallas-club.eu

MEGA

Mega Passion : https://clubmegapassion2016.wordpress.com

RODEO

Voir sur Facebook : https://www.facebook.com/groups/527970813965370/

SUZUKI

www.zukipassion.fr