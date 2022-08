Hyundai Ioniq 5/Kia EV6 : mêmes composants, même rappel

Afin de développer rapidement sa gamme de véhicules électriques, le groupe Hyundai/Kia utilise des plateformes et des composants qui sont partagés entre un maximum de modèles. Charge, ensuite, aux designers d’habiller ces bases communes de dessins inédits.

S’il est impossible, au premier coup d’œil, de voir des éléments qui soient partagés entre la Hyundai Ioniq 5 et la Kia EV6, ces deux crossovers partagent pourtant presque tout ce qui n’est pas visible. Y compris leurs logiciels.

Ainsi, le bug que nous avons déjà évoqué pour l’EV6 et qui fait l’objet d’un rappel en Europe et aux États-Unis, se retrouve se retrouve logiquement dans la Hyundai. Pour le moment, seules les Ioniq 5 circulant en Amérique du Nord doivent faire l’objet d’une mise à jour du programme pilotant le frein de stationnement électrique. 10 729 propriétaires de ce modèle vont ainsi recevoir, dans les prochains jours, un courrier de la marque leur demandant de rapporter le plus vite possible leur voiture chez un concessionnaire.

Les Hyundai Ioniq 5 concernées par cette opération sont celles produites du 4 octobre 2021 au 26 avril 2022. Durant cette période, des exemplaires destinés au marché européen étaient, bien sûr, assemblés. Il y a donc fort à parier que Hyundai Europe organisera rapidement le même genre de rappel.