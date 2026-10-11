Il charge sa voiture avec une rallonge et met le feu à sa maison

Recharger une voiture électrique à domicile paraît aussi banal que brancher un smartphone. Sauf qu’un SUV tire légèrement plus fort qu’un iPhone sur le réseau. Aux États-Unis, un Rivian R1S a été sévèrement endommagé par un incendie qui s’est également propagé au garage d’une maison. Selon un témoin ayant publié les images sur le réseau social Reddit, le feu aurait débuté alors que la voiture était alimentée à l’aide d’une rallonge.

La cause exacte reste toutefois à confirmer. Aucun rapport des pompiers n’a pour l’instant été publié. Impossible donc d’accuser formellement le câble. Le constructeur Rivian déconseille néanmoins explicitement cette pratique dans le manuel du R1S : son chargeur portable ne doit être raccordé ni à une rallonge, ni à une multiprise ou à un adaptateur. Sur une prise de 240V outre-Atlantique, celui-ci peut absorber jusqu’à 32 ampères et délivrer 7,6 kW pendant plusieurs heures.

Une pratique risquée

Sur Reddit, certains internautes rappellent qu’une rallonge correctement dimensionnée peut supporter une forte puissance sans surchauffer et déclencher un incendie. D’autres évoquent plutôt un câble trop fin, une connexion défectueuse ou une prise à la température trop élevée. Bonne nouvelle malgré les dégâts matériels spectaculaires : les occupants de la maison seraient indemnes.