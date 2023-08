Kia rappelle plus de 100 000 voitures

Il faut battre le fer tant qu’il est encore chaud. Voilà une devise qui pourrait s’appliquer au constructeur coréen Kia. En effet, il y a tout juste quelques semaines, la marque a constaté un problème lié à l’écran LCD 4,2 " qui équipe certains de ses Sportage, Niro et Soul. Ni une, ni deux, un rappel, qui porte la référence SC270, est organisé. Il est vrai que les autorités états-uniennes, puisque cette opération démarre outre-Atlantique, ne plaisantent pas lorsqu’il s’agit de sécurité.

Les véhicules concernés sont, précisément, au nombre de 83 835 (41 590 Sportage, dont 10 866 hybrides et hybrides rechargeables, 12 132 Niro en versions hybride et hybride rechargeable, et 30 113 Soul, uniquement en variantes thermiques, non distribuées en France) en ce qui concerne ces trois modèles, auxquels il faut ajouter 25 101 Telluride, un imposant SUV non commercialisé en Europe. Leurs dates de fabrication sont comprises entre le 14 septembre 2022 et le 8 mars 2023.

Sur ces autos, il a été relevé que le logiciel de pilotage de l’écran LCD pouvait être perturbé par les changements de tension électrique qui interviennent lors du démarrage du véhicule. Lorsque c’est le cas, cet écran ne s’allume pas, ce qui prive le conducteur d’informations telles que la pression des pneumatiques.

Les 108 936 propriétaires états-uniens de ces Kia sont donc actuellement contactés par la filiale locale de la marque. Ils doivent prendre rendez-vous avec leur concessionnaire afin que celui-ci installe une nouvelle version du logiciel de cet écran sur leur véhicule.

Si les Sportage livrés en Europe, qui sont assemblés dans l’usine slovaque du constructeur, peuvent être épargnés par ce problème, "nos" Niro sont susceptibles d’en être victime. À surveiller de très près, donc, si un exemplaire dort dans votre garage.