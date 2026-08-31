La Viper GTS-R par Lego semble avoir eu un accident, mais les fans l’achèteront quand même
La Dodge Viper GTS-R revient sous une forme nettement moins dangereuse pour le permis : un modèle Lego Technic de 805 pièces. Si ses lignes surprennent, sous son capot, son petit V10 compense en faisant bouger ses pistons.
La Dodge Viper a disparu, mais Lego a trouvé un moyen plutôt ludique de ressusciter son colossal V10 sans réveiller les voisins. La marque danoise propose en effet une Viper GTS-R Technic de 805 pièces. Il s’agit de l’exemplaire de course qui s’est illustré notamment aux 24 Heures du Nürburgring, de Daytona et de Spa.
Habillée de blanc avec ses bandes bleues, la miniature reprend l’énorme aileron, le diffuseur et surtout le capot basculant de l’originale. Dessous se cache la petite merveille du kit : un V10 dont les dix pistons en plastique bougent réellement lorsque la mécanique s’anime. Les roues avant sont également directrices grâce à une commande installée sur le toit.
Un classique de la course
Destinée aux enfants de plus de 10 ans – et, soyons sérieux, surtout à leurs parents –, cette Viper réclame tout de même plus de 170 pages d’instructions avant de rejoindre l’étagère. Le tarif reste heureusement moins intimidant que celui d’une vraie GTS-R : 64,99 euros.
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