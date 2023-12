Lamborghini rappelle ses Huracan STO

Comme tous les constructeurs de super sportives, Lamborghini propose régulièrement des variantes spécifiques et encore plus exclusives. Une façon très rentable de séduire une clientèle très argentée. La déclinaison STO (pour Super Trofeo Omologata) de l’Huracan est ainsi apparue en 2020. Sous son capot, on retrouve le V10 5.2 dans sa version de 640 ch, déjà vue, en 2017, à bord de la Performante.

Comme son appellation le laisse deviner, cette Lamborghini est d’abord conçue, même si elle est homologuée pour la route, pour un usage sur piste. À ce titre, elle a érigé l’allègement comme principale ligne de conduite.

Elle reçoit donc plusieurs éléments de carrosserie spécifiques, moins pesants que sur les Huracan les plus sages, toute chose étant relative. Parmi ceux-ci, on trouve un couvre capot en carbone, objet du rappel que le constructeur italien identifie sous le code L624-R.02.23 et qui concerne les Huracan STO assemblées du 5 octobre 2020 au 3 mai 2021.

Sur ces exemplaires, que Lamborghini n’a pas quantifiés, cet élément peut être incorrectement fixé. La marque indique ainsi qu’il peut se détacher complètement de la voiture lorsque celle-ci roule. La sécurité est donc clairement compromise, même s’il s’agit ici de celle des occupants des véhicules qui suivent.