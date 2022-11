Land Rover rappelle des Defender à cause d’un problème de soudure

Le Defender premier du nom a la réputation d’être un 4x4, impossible de parler de SUV lorsque l’on évoque cette bête de somme, "incassable". Pourtant, il n’est pas à l’abri de problèmes pouvant mettre en cause sa sécurité. L’opération que Land Rover identifie sous la référence N706 a pour but de résoudre l’un d’entre eux.

Sur les exemplaires homologués sous le type CE (une donnée qui apparaît dans la case K de la carte grise) e11*2007/46*0133 et assemblés entre le 1er septembre 2010 et le 15 juillet 2013, une soudure défectueuse a, en effet, été identifiée au niveau des essieux. Si cette soudure vient à se rompre, il existe un risque de détachement de la bride d’essieu, l’élément traversé par les goujons de roue et qui permet de fixer cette dernière.

Devant la gravité de ce défaut, Land Rover contacte tous les propriétaires de véhicules concernés. Le constructeur n’a pas indiqué le nombre précis de Defender touché par ce rappel, mais la large plage de production laisse à penser qu’il s’agit de plusieurs centaines d’exemplaires dans notre pays et de milliers à travers l’Europe.

Aucune précision quant à la nature de cette intervention n’a été communiquée par l’importateur français, pourtant à l’origine du signalement de ce problème aux autorités européennes.