Les nouvelles Seat Ibiza et Arona passent au rappel

Esthétiquement, les phases 2 des actuelles Seat Ibiza et Arona sont très difficiles à distinguer. Les changements sont plus visibles à bord où la planche de bord a été totalement remaniée et ses équipements remis à jour. C’est l’un de ces derniers qui fait l’objet d’un rappel, identifié chez Seat sous le matricule 90S5.

C’est le bloc d’instrumentation qui est concerné par cette opération, la filiale espagnole du groupe Volkswagen ayant mis à jour une erreur logicielle de son unité de commandes. Ce défaut peut empêcher le déclenchement des alertes visuelles et sonores signalant que l’un des occupants de la banquette n’a pas bouclé sa ceinture de sécurité.

Assemblés entre les 14 et 23 juin 2021, les exemplaires incriminés ont été homologués sous le type CE (case K de la carte grise) e9*2007/46*3134*31. Leurs propriétaires sont directement contactés par le constructeur afin qu’ils prennent rendez-vous pour une mise à jour du logiciel défectueux. Dans l’Hexagone, ce rappel concernerait moins de 500 véhicules.

Si vous avez pris livraison de l’un des premiers Arona ou Ibiza restylés produits, n’hésitez pas à contacter votre atelier agréé afin de savoir si cette modification doit être appliquée à votre voiture.