Maserati rappelle ses MC20 Cielo

Comme tout constructeur de GT digne de ce nom, Maserati propose régulièrement des modèles encore plus performants, ce que l’on appelle les supercars. La dernière en date a été présentée en septembre 2020 et porte le nom de MC20, les deux lettres étant l’acronyme de Maserati Corse (Maserati Compétition). À peine deux ans plus tard, la filiale de Stellantis a dévoilé une déclinaison roadster de cette MC20, nommée Cielo (ciel en italien).

Afin de réduire le poids, ces deux autos font largement appel, pour leur structure, à la fibre de carbone. Ce matériau a, notamment, été utilisé pour certaines pièces de carrosserie. Quant à la MC20 Cielo, elle reçoit, à l’instar de tous les cabriolets, un cadre de pare-brise renforcé de façon à protéger l’habitacle en cas de tonneau. Cet élément, crucial pour la sécurité, est, pour sa part, confectionné en acier.

La cause du rappel que Maserati identifie sous le numéro 616 vient justement de ce mariage difficile entre carbone et acier. Ainsi, sur une partie de la production, à savoir les véhicules produits entre le 10 octobre 2022 et le 21 mars 2023, la traverse inférieure du cadre de pare-brise peut, lors d’un choc, se désolidariser de la carrosserie.

Pour remédier à ce problème, les ateliers Maserati vont procéder à une refixation du cadre de pare-brise. Pour le moment, le constructeur a simplement communiqué le nombre de véhicules touchés par ce rappel et immatriculés aux États-Unis, à savoir 11. Nul doute qu’en France, une seule main suffit à comptabiliser le nombre de MC20 Cielo rappelé.