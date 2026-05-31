Pour la fin de l’année, Audi prévoit une nouvelle version survoltée du SUV Audi Q6 Sportback e-tron, l’Audi RSQ6 Sportback e-tron.

Du SUV Audi Q6 E-tron, on connait depuis 2024 les deux carrosseries (Q6 et Q6 Sportback), les multiples combinaisons électromoteur/batterie (306 ch, 428 ch et 489 ch pour le SQ6) mais l’on attend toujours la plus sportive de toutes, l’Audi RSQ6 Sportback e-tron. Cette dernière est toujours en phase de mise au point et a été aperçue sur le Nürburgring.

Avec le modèle Audi SQ6 e-tron on a déjà droit à une puissante cavalerie développée par les deux électromoteurs. Ce sont en effet 489 ch et 855 Nm de couple que développent les deux électromoteurs, de quoi passer de 0 à 100 km/h en 4,4 secondes et d’atteindre sur circuit la vitesse de 230 km/h. Afin de profiter du maximum d’autonomie (559 km WLTP pour ce modèle) il est conseillé de rouler plus doucement.

Jusqu’à 639 ch pour l’Audi RSQ6 e-tron ?

Mais pour le modèle le plus sportif de la gamme de l’Audi Q6 e-tron que sera le RSQ6 Sportback e-tron, les performances devraient être encore plus élevées. Parce qu’Audi pourrait se fournir chez Porsche afin de disposer des électromoteurs du Porsche Macan Turbo Electric, un modèle dont la puissance atteint jusqu’à 639 ch (pendant la procédure du launch control) et 1 130 Nm de couple. Ainsi équipée la Porsche Macan Turbo est capable de passer de 0 à 100 km/h en 3,3 secondes et d’atteindre les 260 km/h en pointe. Mais l’Audi RSQ6 Sportback e-tron pourrait ne pas bénéficier de toute la puissance de cette Porsche Macan Turbo de manière à laisser à la marque Porsche la carte de la sportivité ultime.

Présentation de ce modèle sportif avant la fin de l’année

Pour Audi, et cela même si les performances de son Audi RSQ6 Sportback e-tron devaient être en retrait de celle de la Porsche Macan Turbo, ce modèle devrait marquer les esprits par son rapport performance/confort. Il sera en effet capable de transporter confortablement une petite famille et doubler en toute sécurité en employant à bon escient (et sans dépasser les limitations de vitesse) la puissance disponible. Quant à l’autonomie d’un tel modèle, elle devrait être proche de ce qu’annonce le Porsche Macan Turbo, 593 km WLTP, puisque la batterie utilisée devrait être la même (100 kWh pour 95 kWh utiles) que celle de la Porsche. C’est la même batterie qui est déjà utilisée par l’Audi SQ6 e-tron et le SQ6 Sportback e-tron. Cette version RS sera disponible avec la carrosserie Sportback comme on le constate sur ce prototype qui roule sur le Nürburgring et pourrait également être disponible avec la carrosserie Q6 e-tron. On en saura plus lors de sa présentation vers la fin de cette année.