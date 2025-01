Audi s'amuse avec un Q6 électrique à la préparation tout-terrain monstrueuse

Cousin technique du Porsche Macan Electric, le nouvel Audi Q6 e-tron Sportback s’inscrit dans la catégorie des grands SUV électriques familiaux au même titre que le BMW iX ou le Mercedes EQE SUV. Même s’il dispose de quatre roues motrices, il ne s’intéresse pas au tout-terrain extrême contrairement au récent Mercedes G580 électrique ou aux franchisseurs les plus doués du marché (Jeep Wrangler, Land Rover Defender…).

Sauf pour ce Q6 E-tron Sportback Offroad Concept en exemplaire unique, dont la préparation châssis donne le tournis tellement elle paraît radicale. Ces roues aux pneus énormes sont en effet montées sur des ponts-portiques, une technologie normalement réservée aux modèles tout-terrain les plus extrêmes du monde (par exemple les véhicules de la gamme Unimog). Dans la grande série automobile, d’ailleurs, ça n’existe pas. La dernière fois qu’on avait vu ça, c’était sur la série spéciale G63 « Squared » du Mercedes Classe G d’ancienne génération.

Attention à l’autonomie

Vous vous doutez bien qu’avec une telle préparation, le Q6 e-tron Sportback devrait y perdre « un peu » en autonomie maximale compte tenu du type de pneus et de la hauteur de caisse. Mais le but ici n’est clairement pas de faire des records d’efficience et cet exemplaire unique ne se retrouvera jamais dans le monde de la grande série. Le Mercedes G580 électrique peut donc dormir sur ses deux oreilles…