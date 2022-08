Rappel Hyundai Ioniq 5 : la boucle est bouclée

Suite et fin du feuilleton Hyundai/Kia concernant les problèmes de logiciel de frein de stationnement. Après que la Kia EV6 ait été rappelée en Amérique du Nord et Europe, et la Hyundai Ioniq 5 en Amérique du Nord, cette dernière fait désormais l’objet d’une opération de modification touchant les exemplaires circulant en Europe.

Le problème, désormais bien connu de nos lecteurs, concerne le programme informatique qui régit le fonctionnement du frein de stationnement. Ce software est déficient et peut entraîner le désenclenchement inopiné de ce frein lorsque la voiture est stationnée. Le risque de blessures en pareil cas est considéré comme élevé par les autorités européennes, l’auto pouvait alors se déplacer et heurter un piéton.

Ce rappel, qui porte la référence interne, fait l’objet d’une communication directe du constructeur auprès des possesseurs de ces véhicules. Les Ioniq 5 concernées, homologuées sous le type CE (case K de la carte grise) e9*2018/858*11054*, ont été assemblées entre le 10 septembre 2020 et le 3 mai 2022.

Non précisé par la filiale française du constructeur sud-coréen, le nombre de Ioniq 5 touchées, dans l’Hexagone, par ce rappel, pourrait être d’environ 4 000.