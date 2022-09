Rappel pour la Lamborghini Huracan

Ne pas pouvoir ouvrir la porte de sa voiture et s’installer à son volant, cela pourrait ressembler à un gag. Mais c’est pourtant ce qui guette les propriétaires de quelques dizaines de Huracan EVO et STO assemblés du 2 au 9 mai dernier. En effet, sur ces voitures, Lamborghini a repéré un problème dans la fixation du câble qui va de la poignée de porte côté conducteur au système d’ouverture de celle-ci. Ainsi, insuffisamment tendu, ce câble ne permet plus d’ouvrir la porte conducteur.

Aux États-Unis, seul pays où, jusqu’à présent, cette opération a été lancée, Lamborghini indique que 21 Huracan sont concernées. Leurs propriétaires seront donc directement contactés par le constructeur afin de faire modifier le mécanisme d’ouverture de la porte gauche.

En France, on compte probablement sans peine sur les doigts d’une seule main le nombre de Huracan EVO et STO sorties de chaîne durant cette période. À ce jour, la marque n’a pas fait part aux autorités européennes d’un rappel semblable sur notre continent. Mais si vous faites partie de ces heureux automobilistes, n’hésitez pas à vous rapprocher de votre concessionnaire afin qu’il vérifie si votre bolide est concerné par ce rappel que Lamborghini référence L62X-R.03.22.