Rappel : problème de banquette pour le Mercedes GLS

C’est lors d’un contrôle qualité, comme il en est régulièrement fait durant l’ensemble du cycle de vie d’un véhicule, que les équipes de Mercedes ont fait une découverte surprenante… et une potentielle source de danger pour les possesseurs de GLS de deuxième génération.

Il s’avère que sur les exemplaires sortis de chaîne entre le 18 septembre 2018 et le 4 juillet 2022, les ressorts du mécanisme de verrouillage de ces sièges peuvent ne pas avoir été installés. En cas de choc, le constructeur ne peut donc pas garantir que le dossier de ces derniers restera en place.

Comme c’est souvent le cas lorsqu’il s’agit d’un problème lié à la sécurité, ce sont les États-Unis qui ont, les premiers, mis en application cette action de rappel. Toutefois, tous les GLS circulant dans le monde étant produits par l’usine de Tuscaloosa, en Alabama, il semble inimaginable que la firme n’étende pas ce rappel aux autres marchés.

Rien qu’aux États-Unis, 59 574 GLS doivent être contrôlés. La marque précise que ce nombre se répartit en 51 998 GLS 450 (une version non commercialisée en France), 5 212 GLS 580 et 2 364 AMG 63. L’opération consiste à vérifier la présence, ou non, de ces ressorts et, s’ils s’avèrent qu’ils sont absents, à remplacer la totalité du siège.