Rappel : problème de ceinture de sécurité sur plus de 3 500 BMW

À l’image de Mercedes, son principal concurrent, BMW a, au fil des années, largement déployé sa gamme de modèles compacts afin de séduire une clientèle plus jeune… et moins argentée. À ce jour, ce ne sont pas moins que 8 modèles, identifiés par les chiffres 1 ou 2, qui composent cette offre. Berline, SUV, coupé, monospace… Il y en a pour tous les goûts.

Parmi les modèles de cette grande famille commercialisés le plus récemment, les rappels identifiés, en interne, par les codes 0072480200 et 0072490200 concernent les X1 de type U11 et les Série 2 Active Tourer de type U06. Les dates de fabrication des exemplaires touchés sont ainsi comprises entre le 12 novembre 2022 et le 22 mars 2023.

Sur 3 731 de ces véhicules, ce nombre ne concernant que la France, les ceintures de sécurité arrière gauche et droite sont légèrement coincées par le panneau d’habillage des montants C. En cas de choc, la retenue des occupants serait donc imparfaite, ce qui pourrait leur causer des blessures supplémentaires.

Lors de leur passage en concession, ces autos seront donc soumises à un contrôle et à un repositionnement de ces ceintures, ce qui ne devrait pas prendre plus d’une vingtaine de minutes.

BMW n’a pas précisé si ces rappels ne concernaient que certaines versions. Toutefois, vu la nature du problème, il n’y a aucune raison technique pour que ce défaut ne concerne qu’une part de la gamme. La version électrique du X1, nommée iX1, devrait donc logiquement être également concernée.