Rappel : un combiné défectueux sur près de 2 000 Kia

Les modèles récents qui possèdent un combiné d’instrumentations analogique, c’est-à-dire composé des traditionnels cadrans à aiguille, se font de plus en plus rares. À la place, on trouve désormais des écrans reprenant l’ensemble des informations de ces combinés (vitesse, alertes, niveaux…) et souvent bien plus encore (navigation…).

Si, comme souvent s’agissant de composants électroniques, les progrès sont indéniables, cette évolution peut aussi faire apparaître des problèmes d’un nouveau genre. C’est ce que Kia vient d’apprendre à ses dépens.

En effet, sur certains Sportage appartenant aux années modèles 2022 et 2023 et Niro de 2023, l’instabilité de la tension électrique lors du démarrage du véhicule peut faire que le tableau de bord ne s’allume pas. Si rien n’empêche alors à la voiture de rouler "normalement", il est évident que le faire sans avoir accès à des informations de base, telles que la vitesse, représente un danger.

Aussi, la marque coréenne vient de lancer deux rappels destinés à corriger ce défaut au travers de l’installation d’une mise à jour logicielle. Celle référencée 230S15 concerne les Sportage (types CE e4*2018/858*00079* suivi de 00, 01 ou 02) et celle codifiée 231025, les Niro (type CE e9*2018/858*11241*00). À noter que, concernant ce dernier, seules les variantes hybrides et hybrides rechargeables sont touchées.

Si, au total, ce sont 27 657 de ces véhicules qui devront repasser en atelier pour l’un ou l’autre de ces rappels, Kia France précise que "seulement" 1 807 exemplaires sont concernés dans l’Hexagone.