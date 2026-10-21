Sur la route, une bosse qui fracasse toutes les voitures de sport !

La Carrera Panamericana n’a évidemment plus rien à voir avec la vraie « Panamericana » des grandes heures du sport automobiles. Comme le Tour Auto actuel, elle consiste désormais à enchaîner les jolies spéciales routières sur le continent américain en traversant plusieurs pays.

Une déformation catastrophique

Malheureusement pour les participants à cette Carrera Panamericana, un passage routier au maximum a eu quelques conséquences fâcheuses pour les voitures. Au détour d’un virage, probablement masqué par la pluie, une grosse déformation du bitume a infligé de véritables tortures aux suspensions et aux châssis des voitures de sport la traversant.

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Une Porsche 911 de type 992 bondit littéralement sur la déformation, fracassant ses soubassements en retombant sur la chaussée. Un Cayman réalise la même figure quelques instants plus tard. L’occasion de se rappeler que ces grosses irrégularités routières sont une vraie catastrophe pour les voitures de sport, particulièrement fragiles dans ce genre de conditions. Pour elles, le franchissement des dos d’âne peut déjà parfois s’avérer problématique.

Alors avec de telles secousses, attention aux suspensions ou au soubassement des autos ! Et encore, imaginez la même expérience avec une Lamborghini Revuelto ou une Ferrari F80…