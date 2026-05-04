Un petit accrochage en Rivian peut coûter plus de 10 000 euros

Un simple coup à peine plus large qu’une assiette, et voilà un Rivian R1T transformé en gouffre financier. Sur le papier, rien d’alarmant : un enfoncement derrière le feu arrière, un pare-chocs éraflé, une aile légèrement froissée. Bref, le genre d’incident que n’importe quel carrossier réglerait assez facilement. Sauf qu’ici, la logique industrielle a décidé de compliquer l’évidence.

Le pick-up américain adopte un panneau latéral monobloc intégrant une large portion de la structure, toit compris. Résultat : impossible de remplacer simplement l’élément. Il faut démonter une bonne moitié du véhicule, déposer feux, boucliers et habillages, puis travailler au millimètre pour sauver la pièce existante. Même la peinture déborde généreusement sur tout le flanc pour garantir une teinte homogène.

Une petite fortune à débourser

Les clichés publiés en ligne sur le réseau social Reddit montrent un chantier digne d’une restauration pour un dommage qui semblait anodin. Verdict : environ 14 000 dollars (soit l’équivalent de 12 000 euros au cours actuel). Oui, c’est aussi le prix d’une honnête compacte d’occasion. Pour mémoire, Rivian ne commercialise pas encore ses véhicules en Europe. Une gamme de quelques modèles est néanmoins annoncée sur le site de la marque avec des estimations de lancement pour 2027.