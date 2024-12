Un rappel pour un risque de fuite chez Lamborghini

Après une carrière longue de plus d’une décennie, la Lamborghini Aventador a laissé sa place, il y a désormais un peu plus d’un an, à la Revuelto. Si cette supercar reste fidèle à l’une des principales traditions de la maison, celle qui veut que l’on baptise les autos du nom d’un taureau mythique, elle en a sacrifié sans vergogne une autre.

Pas question, en effet, d’un moteur 100 % thermique pour ce monstre développant plus de 1 000 ch. Pour la première fois, une Lamborghini de série se convertissait à l’hybride rechargeable. L’objectif n’était toutefois pas ici de battre des records d’autonomie en 100 % électrique (la Revuelto n’en promet que 10) mais bien d’atteindre des sommets en matière de performance. Avec son V12 6,5 et ses trois moteurs électriques, ce coupé dépasse les 350 km/h et abat le 0 à 100 km/h en 2,5 s.

Un problème aussi vieux que le moteur thermique

Ce n’est toutefois pas cette sophistication qui est l’objet du rappel poétiquement nommé L74X-R.01.24 par la firme de Sant’Agata Bolognese. En effet, cette opération concerne "bêtement" la conduite d’alimentation en sans-plomb.

Sur les premiers exemplaires tombés de chaîne, ceux produits en le 20 juillet 2023 et le 12 avril 2024, celle-ci peut être mal fixée. Si elle venait à se détacher, on aboutirait donc sans surprise à une fuite de carburant. Dans le cas où ce dernier entrerait en contact avec les parties les plus chaudes du moteur, Lamborghini indique qu’un incendie n’est pas à exclure.

Comme à son habitude, la marque est restée totalement muette sur le nombre d’exemplaires qui vont devoir être contrôlés et modifiés, mais on peut parier, sans aucun risque, que peu d’entre eux sont porteurs de plaques françaises.