Un Volkswagen Tiguan en occasion : les meilleures versions par budget, et la fiabilité

Jusqu'à 8 000 €

Pas de quoi se frotter les mains en espérant faire une bonne affaire, à moins d'exceptionnellement flairer le bon plan. À ce tarif, il n'y a que des Tiguan de première génération, âgés entre 14 et 17 ans et qui ont bien vécu... Bon nombre d'exemplaires affichent des kilométrages élevés. Ainsi, près de 80 % d'entre eux ont plus de 200 000 km au compteur. Et ce sont ceux qui ont connu pas mal de problèmes de fiabilité (voir encadré ci-dessous), en particulier les versions diesel TDI.



De 8 100 € à 10 000 €

Un budget qui se veut un peu plus rassurant mais qui se traduit malgré tout par un choix encore limité. Si l'opus 1 s'impose toujours, les versions restylées (octobre 2011) font leur apparition. Elles sont reconnaissables à leur calandre à lamelles et plus large, ainsi qu'à leurs feux plus rectangulaires. Cependant, les kilométrages aux compteurs sont encore importants, même s'ils passent sous la barre des 200 000 km, qu'il s'agisse d'essence ou de diesel. Nos recherches nous ont permis de dénicher un 1.4 TSI 122 ch Blue Motion Cup de novembre 2014 et 158 000 km au compteur pour 9 900 € et garanti 6 mois. En diesel, vu un 2.0 TDI 110 ch Business de décembre 2014 et 149 000 km au compteur à 9 900 €.



De 10 100 € à 13 000 €

Avec une telle somme, pas de souci pour se tourner vers des Tiguan 1 restylés (octobre 2011). Mais avec près de 90 % d'annonces proposant du diesel, les adeptes de l'essence seront un peu à la peine pour s'offrir le Tiguan de leurs rêves. Côté kilométrages, ils deviennent plus raisonnables avec des valeurs en dessous des 150 000 km. Quant aux motorisations TDI, les 140 ch et les 110 ch dominent l'offre. Enfin, les TDI 150 ch, 170 ch et 177 ch sont inexistantes car encore trop chères.

En essence, on trouve surtout des 1.4 TSI 150 ch et 160 ch. Davantage en retrait, les 1.4 TSI 122 ch. Ainsi, nous avons repéré chez un particulier un 2.0 TDI 140 ch Carat de janvier 2014 ayant parcouru 142 000 km à 11 700 €. Un autre particulier, cède un 1.4 TSI 160 ch Lounge de mars 2015 et 110 200 km au compteur pour 11 900 €.

De 13 100 € à 16 000 €

Dans ces tranches de prix, l'offre est principalement composée de Tiguan 1 TDI restylés mais quelques exemplaires de Tiguan diesel de deuxième génération, apparus au cours de l'hiver 2016, font leur apparition. Cependant, pour la plupart, ils flirtent avec les 16 000 € et affichent des kilométrages au-dessus des 150 000 km. Se tourner vers des opus 1 sera bien plus judicieux. En effet, les kilométrages aux compteurs sont souvent en dessous des 120 000 km. Au menu des puissances, le TDI 140 ch domine les annonces suivi du 110 ch. Encore trop chers, les TDI 150 ch, 170 ch et 177 ch sont absents. Parmi les choix, nous avons trouvé un 2.0 TDI 140 ch R-Line de février 2014 et 117 000 km à 14 000 €. Vu également un 2.0 TDI 110 ch Cup de février 2015 ayant 102 000 km au compteur pour 14 500 €.



De 16 100 € à 20 000 €

Avec de telles mises, le Tiguan 2, lancé fin 2016, est bien plus présent. Mais encore une fois, ce sont les versions diesel qui s'imposent. Quant aux motorisations, le 2.0 TDI 150 ch s'octroie la plus grosse part du marché, soit près de 90 % des annonces. Le reste est composé des TDI 115 ch et des TDI 190 ch, mais l'offre est insignifiante. Quant aux kilométrages, ils sont élevés pour un budget de 16 000 €/17 000 €. Pour viser des Tiguan de moins de 120 000 km, la mise financière se situe plutôt entre 19 000 € et 20 000 €.

À titre d'exemple, nous avons trouvé chez un professionnel un 2.0 TDI 150 ch Connect boîte auto DSG 7 d'août 2018 avec 103 400 km au compteur à 19 500 €. En essence, c'est le 1.5 TSI 150 ch qui domine les annonces, et très en retrait, le TSI 125 ch. Au point de vue kilométrages aux compteurs, ils sont plus attractifs par rapport à ceux des diesels et se positionnent en dessous des 100 000 km. Nous avons repéré chez un négociant toutes marques un 1.5 TSI 150 ch Evo Connect de juin 2019 et 91 000 km à 18 500 €.

Pour un peu plus de 20 000 €

Dans ces budgets, pas de souci, le Tiguan 2 est très largement présent dans sa configuration de lancement (2016). En revanche, le Tiguan 2 restylé (fin 2020) n'est pas encore accessible à ces prix. Pour ce qui est des carburants, les diesels TDI dominent encore les annonces avec près de 80 % des offres. Mais avec 20 % de versions essence, les adeptes du sans-plomb ne sont pas oubliés. Autre bonne nouvelle, il est désormais facile de trouver des modèles ayant moins de 100 000 km voire 80 000 km.

Côté moteurs, pour les TDI, le 150 ch fait de la résistance. En essence, même constat, c'est le 1.5 TSI 150 ch qui s'impose. En épluchant les annonces, nous avons trouvé chez un particulier, un 2.0 TDI 150 ch Carat, boîte auto DSG 7, d'octobre 2018 ayant au compteur 72 000 km à 21 400 €. En essence, un autre particulier cède un 1.5 TSI 150 ch Confortline, boîte auto DSG7 de juin 2019 et 76 000 km au compteur à 21 000 €.

LE BILAN

Qu'il s'agisse du Tiguan 1 ou du Tiguan 2, le choix est là, surtout en diesel. Mais si vous ne comptez pas investir de grosses sommes pour en acquérir un, la vigilance est de mise. Notre enquête démontre qu'en dessous de 10 000 €, l'offre est limitée et les kilométrages très élevés. De quoi risquer des pannes et de grosses réparations coûteuses à moyen terme. Prévoir des budgets plus conséquents vous permettra de vous tourner vers des Tiguan plus récents et aux kilométrages raisonnables. Et en plus, vous aurez le choix entre essence et diesel.