13 000 Jeep Wrangler hybrides rechargeables rappelées

Dans sa volonté d’électrifier entièrement sa gamme, Jeep ne propose plus, en France, que la version 4xe de la Wrangler. Sur la plupart des autres marchés, ce légendaire 4X4 existe également avec d’autres motorisations essence et/ou diesel. C’est toutefois la plus "verte" des Wrangler qui est concernée par l’opération que le constructeur a référencé Z71.

Comme tout système électrique, la batterie de traction de cette Jeep est protégée par un fusible. Dans le cas présent, celui-ci est d’une intensité de 200 Ampères. Sur une partie de la production des millésimes 2022 et 2023, cet élément peut avoir été incorrectement fixé. Les vibrations peuvent alors le faire monter en température et provoquer une baisse brutale de puissance alors que le véhicule roule.

Jeep indique que sont touchées par ce défaut les Wrangler assemblées entre les 13 janvier et 18 mai 2022 soit, pour les États-Unis, un total de 13 722 exemplaires. Les modèles destinés au marché européen, et donc à la France, étant fabriqués dans la même usine que ceux livrés en Amérique du Nord, ils devraient donc, en toute logique, être concerné par ce même problème. Dans notre pays, ce ne sont toutefois pas plus de quelques dizaines d’autos qui sont potentiellement porteuses de ce défaut.

Dans un premier temps, les concessionnaires seront chargés de fixer correctement le fusible de la batterie de traction. Toutefois, si celle-ci présente des éléments laissant penser qu’elle a été soumise à des températures élevées (traces de brûlure ou décoloration), elle sera intégralement remplacée.