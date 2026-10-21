2 Fast 2 Furious : la Camaro détruite dans le film par Paul Walker va reprendre vie !

Plus de vingt ans après avoir terminé sa carrière sur un yacht, la Chevrolet Camaro Yenko de 1969 utilisée dans 2 Fast 2 Furious s’apprête à reprendre vie. Cette réplique pilotée à l’écran par Brian O’Conner incarné par Paul Walker avait été projetée sur le bateau d’un trafiquant lors de la spectaculaire scène finale du film.

Depuis, l’épave dormait dans les locaux de l’entreprise américaine chargée de préparer les voitures du tournage YearOne. C’est là que Sam Hard -youtubeur britannique de la chaîne Hard Up Garage- l’a découverte en 2019. Après plusieurs années de négociations, il vient de l’acquérir pour un peu plus de 20 000 dollars (17 790 euros environ).

Une présentation programmée pour le SEMA Show

Privée de moteur et sévèrement déformée, cette Camaro porte le numéro 149. Son authenticité a été confirmée grâce aux archives de production d’Universal Pictures. Plutôt que de conserver cette relique dans son état, son nouveau propriétaire a entrepris une restauration complète. La carrosserie sera redressée tandis que les panneaux accidentés seront préservés. Sous le capot prendra place un V8 de 7,0 litres à injection électronique. Une renaissance attendue au salon du tuning SEMA Show.