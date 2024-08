Alan Froli et son cabriolet BMW E46

Quand on est l'un des essayeurs de Caradisiac, on connaît ses classiques. En l'occurrence, une lettre suivie d'un nombre : E46, qui désigne, avec l'E36, l'une des plus fameuse Série 3 signée Bmw. Celle sur laquelle Alan Froli a jeté son dévolu, est un modèle cabriolet de 2 000, "avec le 6 cylindres de 170 ch", une star de l'époque.

La sienne, il se l'est offerte il y a deux ans. "On se l'est offerte, corrige-t-il. Elle est à nos deux noms, celui de ma femme et moi"; Elle affichait 115 000 km au compteur, soit un kilométrage très modeste pour un tel moteur âgé de 22 ans. Aujourd'hui, le cabriolet en totalise 130 000 et avec sa livrée bleu nuit, il a accompagné le couple durant toutes ses dernières vacances d'été, "sans aucun problème, si ce n'est qu'en cas de canicule, on ne baisse pas la capote".

Bien équipée ... Pour l'époque

Des vacances spartiates à bord d'une vieille auto avec un confort d'un autre âge ? "Du tout : l'amortissement filtre parfaitement la route, on a la clim et la boîte manuelle à 5 rapports est parfaite". Quant à la capote, elle est électrique et se manœuvre du bout des doigts. Ainsi, la petite famille a pu s'aventurer sans aucun souci sur les routes de l'Ardèche et du côté de Carcassonne.

Mais une telle virée doit coûter cher, et l'entretien au quotidien d'un cabriolet doit creuser la trésorerie familiale. Pas vraiment. Au niveau de l'assurance, domaine dans lequel les cabriolets ont une sinistre réputation, la note n'est pas très élevée: "on paie 30 euros par mois, mais avec un bonus à 50%". Et pour ses pneus, Alan ne tarit pas d'éloges pour la longévité et la qualité des Falken qui chaussent sa BMW.

De tout petits regrets

Ainsi armée, l'E46 à capote fait les beaux jours, et les jours de pluie, de la famille Froli qui n'a nullement l'intention de changer de monture, même si Alan regrette, de temps à autre, la clim automatique et le régulateur qui équipent les autos qu'il essaie dans le cadre de son métier, allant jusqu'à confronter sa monture à une BMW Série 4 actuelle tout aussi découverte.