Bentley organise le rappel de ses Bentayga W12

Lorsque, en septembre 2015, Wolfgang Dürheimer, alors PDG de Bentley Motors, dévoile le Bentayga, c’est un choc pour les puristes. En effet, pour ces derniers, impossible d’imaginer qu’un SUV puisse être digne du B ailé qui orne sa calandre. Au fil des mois, le constructeur britannique, filiale du groupe Volkswagen, enfoncera même le clou en proposant un moteur diesel, certes un V8, sous le capot de celui qui est, entre-temps, devenu son best-seller.

Car si les fans de la marque regrettent cette diversification, la clientèle est au rendez-vous, le Bentayga allant jusqu’à représenter, durant certaines périodes, plus de la moitié de la production de la vénérable maison britannique. En moins de 5 ans, ce sont ainsi plus de 20 000 exemplaires qui trouveront preneur.

Le rappel qui nous concerne aujourd’hui, identifié par la référence interne RE23/19 (RC84), touche toutefois la plus noble des variantes de ce modèle, celle motorisée par le 12 cylindres en W de 6.0. Et, plus précisément, la part de production sortie de chaîne à compter du 2 novembre 2015 et jusqu’au 9 juillet 2021.

Sur ces véhicules, Bentley a en effet identifié un problème sur le système d’alimentation en carburant. Ce dernier peut voir sa température monter au-delà des normes, la surchauffe engendrée pouvant alors causer jusqu’à l’incendie de l’auto.

Homologués sous les types CE e11*KS07/46*3141*, e11*2007/46*3609* et e5*2007/46*1125*, ces Bentayga ne sont évidemment que très peu nombreux sur notre territoire.