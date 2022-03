BMW X1 E84 (2009-2015) : la fiche fiabilité express de Caradisiac

On peut échapper aux factures salées si on sort du réseau BMW. Mais certaines opérations

Après les BMW X5 et X3 et pour concurrencer cette fois le marché du crossover compact et en particulier le Volkswagen Tiguan, la marque à l'hélice décide de compléter sa gamme en lançant à l'automne 2009, le X1 (E84). Un mélange de Série 1 et d'une plateforme de Série 3 Touring. L'X1 est disponible avec des blocs essence et diesels. Il est également proposé en deux roues motrices (Sdrive) et en quatre roues motrices (Xdrive).Trois ans après sa commercialisation, il bénéficie d’un léger restylage de la face avant et à bord, de la console centrale. Cette première génération d'X1 mettra un terme à sa carrière courant 2015. Sur le plan fiabilité, le crossover allemand connaîtra des débuts un peu chaotiques surtout sur les blocs 2.0 diesels, fragiles au niveau de la chaîne de distribution. Côté offre en seconde main et sans surprise elle est composée à 90 % de versions diesels.

Fiabilité

Description :

LA FIABILITÉ La mécanique Distribution Sur les 18d et 20d de 2009 à 2011 (moteur N47), le tendeur de chaîne est fragile. Cette dernière se détend, claque et casse. Ce qui peut parfois entraîner la destruction du moteur. Cependant, âgés désormais de plus de dix, la majorité des X1 concernés ont été réparés et bénéficié des modifications au niveau du tendeur. L'achat d'un modèle d'occasion est probablement sans risque mais tout bruit suspect doit néanmoins vous alerter. Boîte de transfert De rares cas de boîtes bruyantes à partir de 50 000 km. Un remplacement de l’huile peut résoudre le problème. À défaut, il faut changer la boîte (4 000 €). À bien tester pendant l’essai. L'électricité, l'électronique Quelques bugs au niveau de l'écran de navigation ont été répertoriés. Ils ont été résolus par une reprogrammation du calculateur. La carrosserie, la finition Pas de quoi s'alarmer côté carrosserie. Même âgés et fort kilométrés, les X1 de cette génération ne souffrent d'aucun souci de corrosion. Quant à la finition, bien qu'en dessous de ce que l'on pourrait attendre d'une marque premium, elle reste acceptable. Bruit parasites et vibrations sont aux abonnés absents.

Rappel de rectification en concession :

Février 2013.Sur une série d'X1 produits en 2012, la connexion du câble positif de la batterie au boîtier à fusibles pourrait faire défaut pendant que le véhicule est en mouvement entraînant un arrêt intempestif des fonctions électriques et du véhicule (moteur qui cale). L'avarie est résolue en remplaçant la connexion du câble de la batterie par une version améliorée.

Septembre 2013 et octobre 2014. Sur une série d'X1 diesel de 2012 à 2014, un défaut au niveau de l'arbre à cames pourrait générer une absence de lubrification au niveau de la pompe à vide ce qui causerait une perte d'assistance au freinage. Le freinage étant toujours possible mais avec une action plus importante du conducteur. L'incident est résolu par la pose d'un anneau de verrouillage de disque d'étanchéité d'arbre à cames.

LE BILAN

Si vous comptiez vous offrir un SUV premium sans vider votre compte en banque, le BMW X1 de première génération est un bon choix. Mais les plus chanceux seront les adeptes du diesel car il domine l'offre en occasion. Et pour cette raison, mieux vaut faire le tri et privilégier les modèles restylés, plus rassurants sur le plan fiabilité et pas forcément plus chers. Quant aux ''anti-mazout'', la recherche d'un X1 essence risque d'être bien plus difficile compte tenu du peu d'exemplaires sur le marché...