Ces occasions oubliées qu'on achète à prix normal : la Citroën C5 X est carrément bradée !

À la fois berline, break et SUV, la Citroën C5 X a tenté, en mélangeant les genres, de séduire un public large. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la recette a fait un flop. Lancée sur le marché en septembre 2021 (pour des premières livraisons début 2022), la grande familiale de la marque aux chevrons n'a absolument pas rencontré le succès. Tant et si bien que plus aucune promotion n'est faite autour d'elle, même si elle est toujours dans les showrooms des concessionnaires. Elle va simplement vivre sa vie jusqu'à la fin de sa carrière, gentiment.

Il s'en est écoulé en tout et pour tout (sur le marché français) 8 701 depuis sa sortie. Comparons ça aux chiffres de la Peugeot 408, sa rivale principale, qui a écoulé 15 503 exemplaires, mais en comptant une année de moins de commercialisation (et depuis le début de 2025, il s'en est vendu 850 contre 51 C5 X !).

Bref, ce qui doit arriver arrive, et les mauvaises ventes de la grande Citroën, preuve du désintérêt des acheteurs, se retrouvent sur le marché de la seconde main, et les cotes s'effondrent ! Pourtant, il faut reconnaître à la C5 X des qualités indéniables. La première n'est pas le style, non, même si certains peuvent apprécier. Le mélange des genres donne un résultat assez étrange objectivement. Votre serviteur apprécie de plus en plus au cours du temps, mais ce n'est pas l'avis de la majorité, pour qui une C5 X, c'est "niet".

Mais elle possède des qualités plus objectives. Un confort exceptionnel, grâce aux différents éléments du programme "Advanced confort" de la marque (sellerie à mousse à mémoire de forme, suspensions à double butées hydrauliques progressives qui peuvent même être pilotées sur la version PHEV). Un véritable tapis volant qui absorbe toutes les irrégularités, mais qui va avec un comportement routier peu dynamique, sans surprise.

C'est aussi une auto très habitable. Sa longueur de 4,80 m et son empattement de 2,78 m réservent une belle place aux passagers, ainsi qu'aux bagages avec 545 litres de coffre pour les versions thermiques, et 485 litres pour les versions hybrides rechargeables. Car elle existe en thermique (1.2 PureTech 130 EAT8, 1.2 hybride 136 ch, 1.6 PureTech 180 ch) et en PHEV 1.6 Puretech 225 ch.

Par ailleurs, la qualité de fabrication et de finition se révèle tout à fait convaincante, avec des nombreux matériaux de bonne qualité, des plastiques moussés, des assemblages sans reproche. Et le niveau d'équipement est digne de la catégorie avec par exemple la conduite autonome de niveau 2, la caméra qui lit la route pour les suspensions pilotées, l'affichage tête haute couleur de grande taille, les volant et sièges chauffants, la recharge par induction, le vitrage acoustique feuilleté, les jantes 19 pouces, etc.

Enfin, sortie fin 2021, la C5 X échappe à la majorité des gros soucis de fiabilité qui peuvent affecter les moteurs PureTech précédemment commercialisés. Mais une surveillance rapprochée et un strict respect de l'entretien seront nécessaires.

Bref, malgré ces qualités (et quelques défauts évidemment : instrumentation numérique petite, petite autonomie électrique en PHEV, intérieur austère), personne n'en veut, et nous allons voir que les tarifs en seconde main sont une aubaine pour les amateurs du modèle.

Des décotes jusqu'à - 58 % en deux ans, c'est proprement hallucinant

Ainsi, si nous prenons un modèle 2023, affichant moins de 50 000 km, on peut trouver des C5 X 1.2 PureTech 130 en finition Feel ou Feel Pack à partir de 16 500 €. Cela représente une décote maximale de - 55 % ! Proprement hallucinant. Le prix moyen pour une version Feel Pack est cependant plus proche de 21 000 €, ce qui reste une décote de - 46 %, toujours énorme.

Pour comparer, prenons par exemple, dans la même marque, un plus à la mode C5 Aircross. Pour un modèle équivalent 1.2 PureTech 130 Feel, même kilométrage, même année, le prix moyen est de 22 000 €, et le premier prix est à 19 000 €, soit des décotes respectives de - 35 % et - 44 %. Une bien moins bonne affaire que la C5 X...

Et pour un modèle PHEV 225 ch, le constat est le même. En finition haute Shine ou Shine Pack, on trouve des modèles à partir de 22 500 €, et la moyenne des prix tourne autour de 28 000 €, soit une décote maximale de - 58 % ! Et une décote moyenne de - 48 %, qui reste incroyable.

Dans le même temps, un C5 Aircross PHEV 225 lui aussi, même année, kilométrage et finition, s'affiche à minimum 24 500 € et en moyenne à 29 000 €, soit des décotes de - 52 % et - 43 %.

Si l'on va voir du côté de la concurrence, on s'aperçoit, par exemple, qu'une Volkswagen Passat SW de 2022, moteur 1.5 TSI 150 en finition Life ou Life Plus, toujours équivalente en matière de kilométrage et d'année, se trouve à partir de 26/27 000 €, soit une décote de - 37 %, et même plutôt - 26 % en moyenne (prix moyen 32 000 €).

Une Peugeot 408, de son côté, année 2023, en PHEV 225, finition Allure Pack, se trouve à partir de 28 000 €, soit une décote de - 42 % maximum , et plutôt 33 000 € en moyenne, soit - 32 % de décote.

Enfin, intéressant aussi, une C5 X en "occasion 0 km", soit un modèle immatriculé mais qui n'a pas encore roulé, se trouve en finition You, année 2024 moteur 1.2 130 ch, à partir de 23 500 €, contre un prix neuf officiel de 39 150 € ! Soit un rabais terrifiant de 40 %... C'est dire si les concessionnaires peinent à la vendre !

Pour une occasion 0 km à moteur PHEV 225 en finition Shine, ce sera à partir de 36 000 € environ, soit - 33 %. Ce qui représente déjà une décote très importante pour un modèle qui a 100 km et 5 mois...