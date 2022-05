Essai - Citroen C5 X Puretech 130 ch (2022) : que vaut l'entrée de gamme ?

EN BREF Berline familiale Moteur essence 130 ch À partir de 32 900 €

DS, CX, C6, C5, l’histoire de Citroën est jalonnée de grandes berlines. Des modèles qui ont contribué à la réputation de la marque. Aujourd’hui, cette catégorie a été désertée par de nombreuses marques notamment françaises en raison de la difficulté de s’y imposer et de la main mise des constructeurs allemands. Renault a ainsi jeté l’éponge. Peugeot continue avec sa 508 et Citroën y revient avec cette C5 X après l’arrêt de la C5.

Pour ce come-back, Citroën a choisi comme beaucoup de modèles de la marque de faire différent. Ainsi, la C5 X n’est pas une simple berline puisqu’elle donne l’impression d’être à la croisée de plusieurs chemins.

Certains diront qu’il s’agit d'un berline haute sur pattes qui partage quelques attributs avec les SUV comme par exemple les protections au niveau des passages de roues ou ses roues de grand diamètre pouvant atteindre 19 pouces. Compte tenu de sa chute de pavillon prononcée, d’autres affirmeront qu’elle ressemble plutôt à une berline coupé.

Citroën mélange donc les genres. Quel que soit votre point de vue, cette C5 X se démarque de la concurrence par son identité marquée qui passe tout d’abord par ses chevrons qui parcourent toute la largeur de la calandre qui se terminent par des projecteurs sur deux niveaux dont les supérieurs sont particulièrement fins. L’arrière ne manque pas de personnalité avec des feux en forme de Y qui débordent très largement sur les ailes et le hayon tandis qu’un aileron vient prendre place sur ce dernier.

La singularité extérieure ne se retrouve pas dans l’habitacle puisque la planche de bord demeure relativement classique, dans la lignée des dernières productions de la marque aux chevrons avec certains défauts comme la minuscule instrumentation numérique qui est relayée par un affichage tête haute. Difficile de rivaliser face à la concurrence. Un choix toujours aussi bizarre sachant que la marque française a installé un large écran multimédia tactile de 12 pouces, qui héberge une nouvelle interface bien conçue, esthétique et pratique, avec des mises à jour à distance et l'incontournable connectivité Android Auto et Apple CarPlay. Celle-ci occupe d’ailleurs l’intégralité de cet écran, ce qui est rare pour être signalé.

Mais le principal atout de la berline aux chevrons est son habitabilité arrière tout simplement royale avec notamment un espace aux jambes digne d’un véhicule de la catégorie supérieure. La garde au toit et la largeur intérieure sont aussi très bonnes. L’espace généreux dédié aux passagers ne pénalise en rien le volume de coffre conséquent qui oscille entre 545 et 1 645 litres. Celui-ci s’avère pratique avec sa forme régulière, son seuil de chargement bas et de la présence d’un hayon nettement plus facile à charger qu’un simple coffre.

Après les premiers essais réalisés au volant des versions hybrides rechargeables et essence la plus puissante (180 ch), place maintenant à la motorisation d’entrée de gamme forte de 130 ch. Un moteur que l’on connaît bien puisqu’il s’agit du Puretech 130 ch, qui équipe de très nombreux modèles du groupe Stellantis que ce soit les DS, Peugeot, Opel et bien évidemment les Citroën. Il s’agit d’un trois cylindres 1.2 de cylindrée qui dispose d'un couple de 230 Nm. Des caractéristiques qui peuvent sembler modestes, mais qui se révèlent suffisantes au quotidien. Le Puretech n’est pas très dynamique. Cela correspond bien à la vocation tranquille de cette C5 X qui n’a aucune prétention sportive. Le 0 à 100 km/h est toutefois abattu en 10,3 s, ce qui n’est pas si catastrophique que cela. Sa consommation est également un point positif avec une moyenne de 7,1l/100 km relevée lors de notre essai. Question malus, avec 136 g de CO2 rejetés, vous devrez vous acquitter de 230 €.

Le point fort de cette C5 X est sans aucun doute possible le confort, qui est digne de la réputation de la marque. Les passagers seront donc particulièrement choyés grâce aux différents éléments du programme Advanced Confort que ce soit les sièges à la mousse à la densité variable ou les suspensions à butées hydrauliques. Mais attention, ce confort entraîne quelques inconvénients. Ainsi, notre C5 n’aime pas être chahutée et les virages sont synonymes de mouvements de caisse. Si les versions précédemment essayées étaient pourvues des suspensions adaptatives, ce n’est pas le cas de notre modèle d’essai. Cela se ressent, car il n’est pas possible de jouer sur les différents modes et notamment d’adopter le mode sport, qui corrige les mouvements de caisse et ainsi bénéficier d’un comportement plus neutre. Le roulis constitue donc le revers de la médaille à cette impression de tapis volant si agréable.