Essai - Citroën C5 X Hybride 180 (2023) : à point nommé

En bref Grande berline crossover

Hybride rechargeable de 180 ch

A par de 48 200 €

Citroën offre enfin à sa récente C5 X, le groupe motopropulseur hybride rechargeable de 180 ch, conçu par le groupe Stellantis et présent sous le capot d’une dizaine de modèles du groupe. La grande berline aux accents de break et de SUV est désormais disponible à partir de 48 200 € avec cette motorisation. C'est à quelques euros près le prix de la C5 X hybride rechargeable de 225 ch en 2022 ! Aujourd'hui celle-ci est facturée 54 200 €. Malgré l'inflation galopante, l'arrivée de cette version rechargeable de 180 ch, permet d'alléger la facture.

Cette mécanique associe un quatre-cylindres essence turbo 1.6 PureTech de 150 ch et un moteur électrique de 110 ch lui-même alimenté par une batterie de 12,4 kWh (11,3 kWh utiles). L’ensemble développe 180 ch et 360 Nm en puissance combinée. Le tout est transmis aux roues avant par l’intermédiaire de la boîte de vitesses automatique ë-EAT8. L’autonomie en 100% électrique est annoncée pour 62 km selon le cycle mixte WLTP.

Quatre modes de conduite sont disponibles : Eco, Hybride, Confort et Sport. Nous avons réalisé la totalité de notre essai en mode hybride et parcouru un total de 52 km en 100% électrique avant d’épuiser la batterie. Un score assez proche des valeurs d’homologation. Une fois la batterie à plat, le système bascule en hybride classique. Au-delà de ce score satisfaisant, le plus intéressant concerne les temps de roulage en 100% électrique. A ce petit jeu, la grande berline s’en sort plutôt bien. Nous avons ainsi roulé 72% du temps en électrique sur un parcours varié - comprenant une portion d’autoroute - d’une centaine de kilomètres. La consommation moyenne en carburant a alors atteint 2,1 l/100 km, ce qui conforte l’intérêt de recharger régulièrement son véhicule. Une fois la pile épuisée, la consommation grimpe logiquement mais reste au final assez correcte pour un véhicule de ce gabarit, avec une moyenne de 6,2 l/100 km. La C5 X doit ce bon score à son design aérodynamique et un poids relativement contenu pour un véhicule de ce gabarit embarquant une batterie (1 722 kg, pour la version essayée). Attention, toutefois à la taille du réservoir. Ce dernier perd 13 litres par rapport à la version thermique (Puretech 130), en raison du placement des batteries sous le plancher de coffre.

En matière d’agrément, cette version 180 ch n’a pas à rougir de ses prestations face à l’hybride 225. Cette traction pur jus, délivre des accélérations et des reprises bien suffisantes pour le commun des automobilistes. Le mode Sport, ajoute une dose de peps forçant ainsi l’assistance du moteur électrique jusqu’à 135 km/h. Malgré ses dimensions importantes (4, 81 m pour 1, 87 m de large) qui invitent à la prudence, la C5 X fait merveille en ville, où le système privilégie l’électrique. Sur le réseau secondaire et l’autoroute, la berline Française se place en tête de son (petit) segment en matière de confort et d’insonorisation. L’amortissement piloté (de série sur toutes les motorisations hybrides rechargeables) combiné aux butées hydrauliques progressives (de série également) y est pour beaucoup. La C5 X évolue alors tel un tapis volant, filtrant toutes les imperfections de la chaussée en mode confort. Lovés dans de larges sièges moelleux, typiquement Citroën, les occupants sont bercés. Le mode sport, durcissant les suspensions et la direction apporte un soupçon de dynamisme mais qu’importe, cette voiture n’est pas conçue pour cet exercice. Elle rayonne dans son domaine de prédilection : les voyages.

Bien campée sur ses grandes jantes de 19’’, cette C5 X en finition « You » donne un sentiment de robustesse, renforcé par une ceinture de caisse haute, un long capot et une calandre ornée d’optiques en forme de V. Cette face avant sera la dernière du genre pour la C5 X, car Citroën prépare une nouvelle identité visuelle pour l’ensemble de sa gamme, avec au centre un nouveau logo (tendance rétro). La partie arrière, de la C5 X est assurément la plus clivante avec un hayon plongeant, un becquet massif et un mélange complexes d’optiques.

L'intérieur est dans la continuité des dernières créations de la marque. On note quelques petits détails comme les surpiqûres en chevrons ou les aérateurs qui débordent sur les portes. Dans l’ensemble l’habitacle est sobre et surtout bien fini. L'instrumentation numérique toujours minuscule peut-être complétée par un affichage tête haute grand format.

La tablette tactile de 12'' n’est pas la plus pointue du marché. Sa résolution est dans la moyenne basse et sa rapidité d’exécution dans la moyenne tout court. Il profite toutefois de mises à jour à distance, d'un assistant personnel et des connectivités Android et Carplay.

La C5 X met le paquet sur le confort. Cela passe par des sièges larges et moelleux que l’on ne retrouve nulle part ailleurs sur le marché. Ces derniers sont disponibles de série sur l’hybride rechargeable. La Française poursuit ses bonnes dispositions par un accès aux places arrière facilité par une grande ouverture de porte et un espace aux jambes tout bonnement excellent. Deux adultes de grande taille y voyageront très confortablement avec deux points de charge USB à disposition. Accessible et large, le coffre affiche un volume de chargement très correct de 485 litres pour cette version hybride. La largeur et la longueur de chargement sont élevées pour la catégorie. On retrouve également un logement pour les câbles de recharge. La Citroën C5 X embarque de série un chargeur de 3,7 kW. Pour profiter d’un chargeur de 7,4 kW (puissance d’une Wallbox) il faudra débourser 390 €.