Ces occasions oubliées qu'on achète à prix "normal" : la Skoda Rapid

On en voit très peu dans la circulation, cette Skoda Rapid. D'une part parce qu'elle est discrète et passe-partout, mais surtout parce qu'elle s'est assez peu vendue chez nous, coincée entre une redoutable Skoda Octavia, et une version "Rapid Spaceback" plus sexy et d'un gabarit plus compact.

Mais la Rapid, qui a son clone chez Seat en la personne de la Toledo de 4e génération, si elle s'est fait oublier, en devient justement une bonne affaire. L'avantage de ne pas avoir rencontré le succès.

Basée sur une ancienne plateforme mêlant éléments d'Octavia de précédente génération, de Polo ou même de Roomster, la Rapid n'est pas la plus affûtée des berlines sur la route, c'est un fait. Mais elle reste rassurante, et confortable.

Les moteurs, eux, sont modernes, avec des diesels TDI, et des essences modernes 1.4 TSI, ces derniers offrant même un bon agrément, des performances correctes et une consommation contenue.

Mais la Rapid dispose d'autres atouts. En premier lieu un volume de coffre redoutable de 550 litres. Un volume très accessible, car contrairement à ce que sa ligne 3 volumes laisse penser, elle est dotée d'un pratique hayon, comme l'Octavia, . Et elle est aussi astucieuse, respectant à la lettre le slogan de la marque "simply clever". Ainsi, les rangements sont nombreux, on trouve la fameuse raclette à givre dans la trappe à essence, le porte ticket de péage, le porte téléphone, etc.

Beaucoup d'espace pour pas cher en somme, avec du confort et de bons moteurs. On regrette juste que les puissances ne montent pas au-delà de 122/125 ch.

L'habitacle, quant à lui, est d'un grand classicisme. Le dessin est sobre, l'ambiance n'est pas à la fête. Et les matériaux sont basiques, avec des plastiques durs partout. Il a bien fallu tirer les prix vers le bas. Mais les assemblages sont dignes du groupe VW, et ces plastiques durs sont tout de même étonnamment valorisant au regard. L'ergonomie, elle, est très bien pensée, et tout tombe sous la main, comme à l'habitude (à l'époque !) pour les modèles du groupe allemand.

Mais hélas pour elle, sa principale rivale s'est trouvée dans son propre camp. L'Octavia, plus moderne et au rapport prix/prestations quasiment imbattable, l'a éclipsée.

Et sur le marché de l'occasion, les exemplaires, assez rares il faut l'avouer, trouvent preneur à des tarifs assez bas, ce qui justifie de lui donner un coup de projecteur ici même.

De 500 € à 2 000 € moins cher que la concurrence pour les premiers prix

Les exemplaires diesels les plus kilométrés, soit un compteur indiquant entre 250 000 et 300 000 km (ce qui au passage prouve la robustesse du 1.6 TDI) se trouvent à moins de 5 000 €, pour des millésimes 2014 ou 2015. Mais même si robuste, on n'ira pas jusqu'à conseiller des modèles à tel kilométrage.

Si l'on veut tomber sous les 180 000 km pour un 1.6 TDI 105, voire 116 ch, il faudra mettre 8 000 €. Et 6 000 € pour un TDI 90 ch. Cela peut paraître beaucoup. Mais si l'on compare à la concurrence, c'est donné. En effet, la concurrence interne, en l'occurrence l'Octavia, s'affiche à 10 000 € minimum avec le même moteur et millésime 2014. Une Golf moins spacieuse, mais certes mieux finie, s'affiche à partir de 9 000 €, mais plutôt 10 500 € en moyenne pour un millésime 2015 de moins de 180 000 km.

Une Peugeot 308, également moins spacieuse, s'affiche à partir de 7 000 € pour un 1.6 HDI 92 de 2014 et moins de 200 000 km, mais plutôt 8 000 € pour un e-HDI 115. Et si on veut moins de 180 000 km, on grimpe à 8 500 € en moyenne.

Du côté des essence, on trouve des Rapid autour de 9 200 € pour un modèle TSI 90 ch de moins de 130 000 km et année 2014. Mais pour un 1.2 TSI 105/110, de moins de 100 000 km, année il faut mettre 12 500 €. C'est plus que pour les diesels, mais les kilométrages sont moindres.

Cela dit, une Octavia est toujours environ 2 000 € plus cher. Si l'on prend la Golf, le prix moyen pour une puissance équivalente et un millésime identique sera de 14 500 €.

Même une Fiat Tipo, à puissance et année identique (multijet 120 ch), sera un peu plus chère. Pour moins de 100 000 km, il faut compter 13 000 €. On précise ici que les prix neufs étaient inférieurs pour la Tipo, donc elle décote beaucoup moins que la Rapid.

Des Golf jusqu'à 6 000 € plus chères pour les modèles essence récents

Si l'on se penche sur les modèles essence et diesels les plus récents de la Tchèque, et qu'on compare avec les mêmes concurrentes, on s'aperçoit que les prix moyens sont toujours à l'avantage de la Rapid, même si ponctuellement, on peut trouver une meilleure affaire ailleurs.

En gros, les plus chères des Rapid, année 2018, en essence TSI 110 ch, moins de 50 000 km, se trouvent à maximum 13 000 €. Le delta avec la concurrence est au minimum de 1 000 €, et peut monter jusqu'à 5 000 € pour un modèle de Golf de puissance et équipement équivalent, en passant par 3 000 € pour une Tipo (en plus avec un moteur 1.4 95 ch moins puissant), ou encore 2 000 € par rapport à une 308 Puretech 110 ch.

On pourra certes arguer de prestations routières plus homogènes pour certaines d'entre elles. Mais elles sont toutes moins spacieuses. Et la différence de tarif fait évidemment réfléchir. D'autant qu'il sera bien plus facile de négocier une Skoda Rapid, essence comme diesel, face à une Golf, une 308 ou une Octavia, dont la meilleure image de marque rend les vendeurs moins complaisants.

