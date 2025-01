Ces occasions oubliées qu'on achète à prix normal : le Renault Scénic 2 est une affaire !

On ne présente plus le Scénic aujourd'hui. La première génération, lancée par Renault en 1996, a déblayé le concept de monospace compact. Du coup, sur base de Mégane, la compacte de la marque, les designers ont tout étiré vers le haut pour plus d'espace et de volume de coffre, des aspects pratiques majorés, tout en conservant un prix bien inférieur aux grands monospaces, type Espace pour rester chez le Losange.

La seconde génération de Scénic, sortie en 2003, a complètement changé d'architecture. Déjà, il existe en version courte de 4,30 m et version longue 5 ou 7 places de 4,50 m. Et il intègre des équipements bien plus modernes, grâce au multiplexage. Mais c'est justement cela qui va créer des problèmes électroniques, tandis que même les moteurs, boîtes de vitesses, vanne EGR, injecteurs, turbo, font des leurs...

De fait, jusqu'aux modèles d'après restylage de 2006, la fiabilité globale est catastrophique. Comme pour la Laguna 2 de la même époque, comme pour La Mégane 2 évidemment, qui lui prête sa plateforme. Et comme les autres modèles, l'image de marque du Scénic va en pâtir. Les clients commencent à savoir que la fiabilité est sous drapeau rouge, et les vendeurs ont plus de mal à écouler les occasions. Ils doivent brader. Un peu le même phénomène qu'avec les modèles Stellantis/PSA aujourd'hui, lorsqu'ils sont dotés du 1.2 PureTech.

Pourtant, la version restylée du Scénic 2, à l'instar de la Laguna 2 restylée, a complètement redressé la barre (et même un peu avant d'ailleurs). Finis les problèmes, surtout mécaniques, et presque terminés les soucis électroniques.

Mais le mal était fait, et même ces modèles à la fiabilité supérieure à la moyenne, finalement, auront du mal à trouver preneur en occasion, les premiers modèles ayant massacré leur réputation.

Du coup, sur le Scénic 2, c'est la foire aux bonnes affaires. Très bonnes même parfois.

Un Scénic à partir de 400 € ? C'est possible ! Mais pour 1 800 €, il sera en bon état

De fait, et même dans les colonnes de La Centrale, encore plus sur le bon coin, les premiers prix font premièrement penser à de grosses arnaques... Mais non, il y a vraiment des modèles affichés à ce prix. Évidemment, ils ne sont plus de première jeunesse, vous vous en doutez, que ce soit mécaniquement ou côté carrosserie. Certains sont en panne et aucun n'a le contrôle technique. Autant dire que seuls les mécanos ou les spécialistes de "l'export" seront intéressés...

Si l'on ne s'intéresse qu'aux modèles restylés, c'est-à-dire après 2006, les "vrais" premiers prix sont autour de 1 800 € sur La Centrale et 1 500 € sur le bon coin. Pour ce prix, vous aurez droit à un modèle essence 1.6 110 ch de 2006 affichant plus de 180 000 km ou un diesel 1.5 dCi 105 ou 1.9 dCi 130 de 2006, parfois 2007, affichant plus de 250 000 km. Soit une décote de - 93 % dans un cas comme dans l'autre.

Mais il faut regarder la concurrence.

Pour un Volkswagen Touran par exemple, un modèle un peu plus ancien, de 2004, en diesel TDI 140, c'est en moyenne 2 500 € pour 340 000 km ! Pour rester autour de 250 000 km, il faut mettre 3 300 € sur la table. Presque le double que pour un Scénic. Et cela fait une décote de - 89 %. Pour un modèle essence 1.6 102 ch ou FSI 115 ch, de 200 000 km il faut mettre en moyenne 3 500 €, soit - 85 % de décote moyenne.

Si l'on prend un Ford Focus C-Max, et que l'on écarte les véhicules sans CT et en panne, il faut mettre 3 000 € minimum pour un 1.6 essence 100 ch ou 2.0 TDCi 133 de 2005/2006 et autour de 240 000 km. Soit une décote moyenne maximale de - 84 % pour l'essence et - 87 % pour le diesel.

Pour un Toyota Verso de deuxième génération, de 2004 à 2007, essence VVT-i 110 ch ou diesel D4-D 136, il faut compter minimum 3 100 € (hors une unique bonne affaire à 2 100 €), soit une décote moyenne de - 87 %.

Prenons maintenant un Scénic 2 plus haut de gamme, de 2008 par exemple, moins de 150 000 km, en 2.0 dCi 150 ou 1.6 111 ch, en finition Luxe Privilège ou Exception. Il ne coûtera que 4 500 € en moyenne, et 6 000 € au plus cher du plus cher. Soit une décote de - 83 % en moyenne.

Un Volkswagen Touran équivalent, de 2007/2008, en 1.9 TDI 105 ou 1.4 TSI 140, sera affiché entre 6 000 € et 9 000 € ! Soit une décote comprise entre - 78 % et - 68 % seulement ! Et en plus, impossible de trouver autour de 150 000 km, il aura plutôt 200 000 km.

Un Citroën C4 Picasso de 2008, moins de 150 000 km, en diesel 1.6 HDI 110 ou 2.0 HDI 138, se vend entre 5 000 € et 7 000 €, soit une décote comprise entre - 83 % et - 75 %. Et il n'est pourtant pas réputé pour tenir la cote non plus.

Enfin, un Opel Zafira 2 par exemple, toujours de 2008, toujours moins de 150 000 si possible, en diesel 1.9 CDTi 100 ou 1.7 CDTi 125, sera au moins à 6 000 €, ou 5 000 € pour plus de 220 000 km... La décote moyenne est donc de - 75 %

LE BILAN

Malheureusement pour lui, le Scénic 2 souffre de la mauvaise réputation de ses premiers modèles en matière de fiabilité. Or, depuis 2006, les modèles sont (presque) à citer en exemple, et donc de bonnes affaires en seconde main, car affichés à des tarifs défiant toute concurrence. Et en plus de prix faciaux bas, les décotes sont aussi bien plus rapides par rapport au prix du neuf que les petits concurrents. Même le Citroën C4 Picasso. Et si nous avons porté notre attention sur le Scénic court, sachez que le phénomène est le même pour la version longue 7 places.

Alors si vous avez charge de famille, que la praticité et les volumes du Scénic vous plaisent, et que votre budget est malgré tout riquiqui, n'hésitez pas à sauter le pas. Attention, on le répète, pour des modèles postérieurs à 2006 seulement. Mais vous ferez alors une belle affaire.