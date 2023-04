Ces occasions oubliées qu'on achète encore à prix "normal" : la Seat Toledo 3

La Toledo n'a pas laissé un souvenir impérissable, c'est le moins que l'on puisse dire. Moins encore que les premières générations, qui n'étaient pourtant pas des références...

Cette troisième génération (2005-2009), peut-être l'aurez-vous deviné, pour les plus observateurs d'entre vous, se base sur le monospace compact de la marque espagnole : l'Altea. Il en est une émanation et sert de "familiale" à la marque, en parallèle avec l'Exeo, qui n'était qu'un rebadgeage d'Audi A4.

Avec 4,46 m de long, la Toledo est plus courte, mais plus habitable, reprenant les volumes de l'Altea, surtout la hauteur, et ajoutant du volume de coffre grâce à ses 18 cm de plus. La malle est en effet plus avantageuse, avec 500 litres sous tablette, et 1 440 litres banquette rabattue. Tout à fait suffisant pour une famille de 5, et meilleur que pour une Citroën C5 de seconde génération (467 litres), pourtant plus longue de 30 cm, ou qu'une Renault Laguna 3 (450 litres pour 4,70 m).

D'habitabilité, cette Toledo n'en manque donc pas. Elle est également dynamique de comportement (pour une berline de cette hauteur s'entend), comme beaucoup de produits Seat de l'époque, correctement motorisée, avec deux moteurs essence de 102 et 150 ch, et deux diesels de 105 et 140 ch, le second pouvant être accouplé à une boîte à double embrayage DSG. Pas un éventail fou mais suffisant.

L'équipement était également tout à fait correct pour la catégorie à l'époque, avec possibilité d'avoir la navigation sur écran tactile, les automatismes des feux et essuie-glaces, l'ESP, le régulateur de vitesse, le lecteur CD/MP3, les airbags latéraux, etc.

Mais alors, qu'est-ce qui a plombé les ventes de cette Toledo ? Certainement pour partie son surcoût par rapport à l'Altea (+ 1 100 € en neuf) mais surtout, et il suffit de la regarder, elle souffre d'une trop grande ressemblance avec la Renault Vel Satis. Mais si ! Regardez la découpe de la vitre arrière...

Du coup, même cause, même effet : son look "particulier" n'a pas séduit. Et malgré des qualités, les ventes n'ont absolument pas décollé. Et les prix en occasion, malgré la période d'inflation (certes stabilisée désormais) et de tarifs stratosphériques, sont bien plus abordables que pour la concurrence. Mais alors, quels prix pour une Toledo 3 aujourd'hui ?

Des prix au ras du bitume

Dans une période où la moindre Clio 2 essence en bon état coûte 3 000 €, et où une Golf 6 correcte débute à 6 000 €, il est surprenant de constater que l'on peut trouver des Seat Toledo 3, qui rappelons-le a été commercialisée entre 2005 et 2009, à partir de 1 500 € !

Oui, vous ne rêvez pas. Certes, l'enthousiasme retombe quand on précise qu'à ce prix, les compteurs affichent 300 000 km, rarement moins pour un modèle diesel, et en moyenne 220 000 km pour les rares modèles essence. Et que leur état n'est alors pas de toute première fraîcheur.

Cela dit, les concurrentes de même kilométrage et même état global sont encore bien plus chères. Par exemple, même une Citroën C5 de première génération, pourtant boudée, mal aimée, ne s'échangera pas contre moins de 2 000 €. Et une Volkswagen Passat pas moins de 3 500 € (mais ses prestations sont au-dessus, c'est certain).

Pour un modèle de Toledo, en bon état, affichant moins de 200 000 km, en 2.0 TDI 140 ch, et en bon état, il faut compter 3 500 € à 4 000 €, et 3 000 € pour le moins puissant 1.9 TDI 105.

Et pour un modèle plus récent, 2008/2009, avec moins de kilomètres (mais ça reste globalement élevé, autour de 170 000/180 000 km), il faut pousser le curseur jusqu'à 5 000 € pour un TDI 140 ou un TDI 105, qui sont étonnamment proches en termes de tarifs.

Une concurrence moins douce côté tarifs

Mais cela reste très abordable ! En effet, pour une Passat de 2009, TDI 140 et 180 000 km en moyenne, il faut compter... 6 500 € minimum, et certains exemplaires sont affichés plus de 9 000 €. C'est à peine moins cher en TDI 105. Et les rares modèles essence sont hors de prix (8 000 € à 9 000 €).

Une Citroën C5 2 en 1.6 HDI 110 de moins de 200 000 km sera à 4 500 €, et 5 000 € minimum pour un 2.0 HDI 140, la moyenne des prix est cependant plus haute avec 5 500 € et 6 000 €.

Une Renault Laguna 3 de 2008/2009, en 2.0 dCi 150 et moins de 200 000 km, elle, sera à minimum 4 500 €, mais plutôt 6 000 € en moyenne, et elle aussi à des cotes qui sont considérées comme basses.

Une Skoda Octavia très comparable à la Toledo sera affichée en moyenne à 6 000 € pour un modèle 2.0 TDI 136 de 2008/2009 avec 220 000 km. Et le premier prix pour une 2005 tourne plutôt autour de 3 700 € pour tenter de s'approcher des 200 000 km, sinon pour 2 500 €, on a des modèles qui affichent 400 000 km.

BILAN

Bref, vous l'aurez compris, le peu de sex-appeal de la Toledo fait qu'elle s'affiche à des tarifs assez inférieurs à ceux de ses concurrentes. Et il y a de plus fort à parier que la négociation est possible, contrairement aux autres modèles, pour lesquels c'est plus compliqué en ce moment. Alors pourquoi ne pas la considérer ? Il faudra alors faire preuve d'un peu de patience, car elle est désormais (en fait elle l'a toujours été) rare sur le marché de la seconde main. Dernier conseil : si la fiabilité est importante pour vous, et nous n'en doutons pas, un 1.9 TDI 105 sera préféré à un 2.0 TDI 140, plus sujet à défaillances.

Les annonces de Seat Toledo sur La Centrale : https://www.lacentrale.fr/listing?makesModelsCommercialNames=SEAT%3ATOLEDO&options=&sortBy=priceAsc#W102606578