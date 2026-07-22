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Lancia Thesis

Cette Lancia Thesis avait vraiment très peu de chances de finir en voiture de vanlife

Dans Loisirs / Voyages

Adrien Raseta

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Promise à la casse, une rare Lancia Thesis a été sauvée par un passionné estonien qui l’a transformée en un étonnant camping-car. Une métamorphose aussi improbable qu’ingénieuse, réalisée grâce à de nombreuses heures de bricolage et même à l’impression 3D.

Cette Lancia Thesis avait vraiment très peu de chances de finir en voiture de vanlife

Abandonnée pendant des années, cette Lancia Thesis aurait dû finir à la casse. C’était sans compter sur Allar, un passionné estonien qui a décidé d’offrir une seconde vie à l’ancienne grande berline italienne en la transformant en véhicule de camping insolite. Lorsqu’il l’achète, la voiture est pourtant dans un état catastrophique : électronique hors service, sélecteur de boîte cassé, rouille et pièces introuvables. Qu’à cela ne tienne, il fabrique certains composants en impression 3D et remet en état le bloc cinq cylindres diesel 2,4l.

Une fois la berline de nouveau fonctionnelle, il lui installe une galerie de toit sur-mesure, une tente rigide pouvant accueillir deux personnes, une seconde batterie et adapte la suspension arrière pour supporter la charge supplémentaire apportée par tout son nouvel attirail. Une histoire relayée par nos confrères de la publication américaine Carscoops à suivre sur la page Instagram d’Allar.

Cette Lancia Thesis avait vraiment très peu de chances de finir en voiture de vanlife

Une limousine prête pour l’aventure

D’après son propriétaire, même équipée, la Thesis conserve son remarquable confort et peut rouler à 140 km/h sans grandes nuisances sonores liées aux troubles aérodynamiques de la tente repliée. Si les profanes n’y voient qu’une vieille Lancia fatiguée, les passionnés salueront sans doute une transformation aussi improbable qu’attachante.

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