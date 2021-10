Dacia Sandero : rappel pour un risque de fuite de carburant

Depuis plusieurs années, la Dacia Sandero est la voiture la plus vendue en France auprès des particuliers. Une tendance qui ne cesse de s’accentuer depuis la commercialisation, il y a un an, de la troisième génération, au rapport prix/prestations toujours sans concurrence.

Niveau fiabilité, en revanche, la Sandero 3 ne semble pas briller autant que celles qui l’ont précédé. Ainsi, il y a quelques mois, la filiale de Renault lançait un rappel destiné à contrôler un possible défaut du système de verrouillage du capot moteur. Depuis quelques jours, ce sont, à nouveau, une dizaine de milliers d’autos qui doivent retourner en concession afin de vérifier le système d’alimentation en carburant.

Produites dans les usines de Pitesti, en Roumanie (entre le 11 mars 2020 et le 25 septembre 2021), Somaca, au Maroc (entre 11 novembre 2020 et le 9 août 2021) et Tanger, également au Maroc (entre le 13 février 2020 et le 8 août 2021), les Sandero incriminées sont toutes équipées du 1.0 SCe 65 ch. Une fuite de carburant est possible au niveau du système haute pression de l’injection, ce qui peut provoquer un incendie par projection de carburant sur les parties chaudes du moteur.

Depuis quelques jours, Dacia contacte directement tous les possesseurs de cette version. Ils devront confier leur Sandero à leur atelier habituel afin de remplacer, si nécessaire, le conduit pouvant présenter une faiblesse. Cette opération nécessite environ 1 heure. Si vous n’avez pas été contacté par le constructeur et êtes en possession de l’une de ces Sandero, demandez à votre concessionnaire si votre véhicule est concerné par le rappel 0DPP.