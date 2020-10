Fiabilité de la Kia Picanto 2 : la maxi-fiche occasion de Caradisiac

5. Meilleures versions

En Essence : II (2) 1.2 85 PREMIUM 5P

Pas de diesel sur la Picanto 2, donc le choix entre le 1.0 et le 1.2 essence. C'est ce second que nous vous conseillons en occasion. Certes un peu plus cher, il offre à cette minicitadine des performances plus en phase avec une utilisation en ville ET sur route. Le 1.0 est à ce titre un peu juste. Les 85 ch sont plus vaillants et ce 4 cylindres ne consomme finalement pas beaucoup plus que le 3 cylindres, qu'il faut plus souvent cravacher. La finition Premium est très fournie, avec par exemple les sièges chauffants, le Bluetooth, l'aide au démarrage en cote, la climatisation automatique, le régulateur de vitesse, ou les feux et essuie-glaces automatiques.

Commercialisation : 2015

Puissance fiscale : 4

Puissance réelle : 85

Emission de CO2 : 105 g/km