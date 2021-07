Fiabilité de la Volkswagen Passat 8 : la maxi-fiche occasion de Caradisiac

5. Meilleures versions

En essence, si la version hybride rechargeable est une bonne opion, elle reste chère. La 1.4 TSI 150 ch, en version ACT à désactivation de cylindres, est bien moins chère en seconde main, et suffit à la voiture. Le moteur est réactif, un peu gourmand en situation autoroutière, mais sans que ce soit catastrophique. Il est en tout cas souple, discret, et suffisamment performant. La finition Confortline est un milieu de gamme correct, qui sera mieux agrémenté de quelques options technologiques.

En Diesel : VIII SW 2.0 TDI 150 BLUEMOTION TECHNOLOGY CARAT EDITION

Du côté des diesels, si les 2.0 TDI 190 et même 240 ch sont explosifs, presque sportifs, ils coûtent cher et finalement, le 2.0 TDI 150 s'en tire aussi très bien, grâce à son couple élevé. Il est aussi plus frugal. Pour les gros rouleurs, il est bien adapté. Et on conseillera tant qu'à faire la très logeable version break SW, en finition haute Carat Edition, très bien équipée.

Commercialisation : 2016

Puissance fiscale : 7

Puissance réelle : 150

Emission de CO2 : 107 g/km