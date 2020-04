Fiabilité du Ford Ecosport : la maxi-fiche occasion de Caradisiac

1. En bref

Le Ford Ecosport de première génération date de 2003, et n'a été vendu qu'en Amérique latine. Celui que nous connaissons, le premier pour nous, est donc en fait la seconde génération au niveau mondial. Commercialisé depuis 2012, il était prévu pour être distribué essentiellement sur les marchés émergents d'Inde, d'Asie du Sud-Est ou du Brésil. Il est d'ailleurs produit en Inde jusqu'en 2017, date de son restylage, et en Roumanie depuis. Non destiné à l'Europe donc, mais pourtant finalement importé en France en 2014, il n'est pas franchement au niveau côté qualité de finition, et prestations globales.

Mais son manque de succès chez nous ne s'explique pas que par cela. Il est aussi affublé d'une roue de secours prenant place sur la porte arrière, qui s'ouvre à l'horizontale. Une configuration très typée "baroudeur" qui ne plaît plus à une clientèle habituée à du plus classique hayon.

Ses prestations routières sont également en retrait, tout comme le volume de coffre (333 litres). Le premier "restylage", qui a consisté à retirer la roue de secours sur le coffre, et à améliorer la qualité des matériaux, corrige un peu le tir. Mais c'est le second restylage, fin 2017, qui permet enfin de retrouver un véhicule qui peut faire face à la concurrence. Look modernisé de partout, toute nouvelle planche de bord, châssis revu, l'Ecosport devient alors fréquentable. Mais le mal était fait, et les performances comme la consommation restent de toute façon en retrait.

Par contre, les tarifs et surtout le rapport prix/équipement ont toujours été de bon niveau et cela s'accentue en occasion. Le manque de succès de ce SUV urbain a pour conséquence des prix très abordables. Et de bonnes affaires sont à faire. La fiabilité, elle, est remarquable, avec très peu de défauts à signaler. Encore un point positif.