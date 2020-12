Fiabilité du Mercedes GLA : la maxi-fiche occasion de Caradisiac

1. En bref

Le GLA, c'est la version virilisée et bodybuildée de la berline compacte Classe A. Il repose d'ailleurs logiquement sur la même plateforme, et bénéficie des mêmes motorisations essence et diesels. Un peu plus grand, un peu plus haut (à peine) que la berline, un peu plus habitable, bref, un peu plus tout, y compris plus cher, le GLA résout presque tous les défauts de la Classe A. Mais s'il revendique le statut de SUV, il est encore un peu court sur pattes (ou suspensions) pour prétendre en réalité rentrer dans cette case. Sa garde au sol est plus faible que celle d'une Renault Mégane, il ne passera pas mieux dans les chemins creux, c'est plutôt comme une sorte de break surélevé, au look virilisé.

Le restylage le fait grandir de 3 cm en hauteur, par élévation de la garde au sol, mais il ne rejoint toujours pas la fameuse Mégane. Encore raté pour en faire un "vrai" SUV.

Dans tous les cas le GLA est sérieusement construit (même si quelques détails de finitions sont étonnamment cheap), bien équipé face aux concurrents Audi Q3 et BMW X1 à l'époque, et il est surtout très efficace sur la route, surtout en version 4 roues motrices, dont il peut disposer (sauf moteurs les moins puissants). Un véhicule à conduire donc, mais pas forcément à vivre, avec une habitabilité réduite, et un volume de coffre moyen de 421 litres.

Enfin, la fiabilité n'est ni un point fort ni un point faible. Quelques soucis sont à déplorer mais ni plus ni moins que la concurrence, comme vous le verrez à la suite.