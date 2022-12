Ford Galaxy 3 : la fiche fiabilité express de Caradisiac

En bref

Présentée au printemps 2015 au salon de New York, la troisième génération de Galaxy fait son apparition dans les concessions de l'hexagone à l'automne de la même année. Du point de vue esthétique, ce monospace adopte la calandre façon ''Aston Martin'' déjà présente sur les autres modèles de la gamme Ford. Autre nouveauté, à l'arrière cette fois avec un hayon vitré noir jusqu'aux feux, ce qui n'était pas le cas du Galaxy 2. Côté habitabilité et à l'instar de l'opus 2 le Galaxy 3 propose également 7 places de série. Au chapitre mécanique, on trouve sous le capot, au lancement, un 2.0 TDCI décliné en quatre puissances (120, 150, 180 et 210 ch). L'année suivante, un bloc quatre cylindres 1.5 Ecoboost essence de 160 ch se joindra à la gamme moteurs. Ajoutons que ce monospace est disponible au catalogue en boîte mécanique à 6 rapports et en boîte auto à 6 rapports également. Mais cette dernière gagnera deux vitesses supplémentaires à partir de 2018. Quant aux finitions, elles se composent d'une entrée de gamme Trend et d'un haut de gamme Titanium.

SOUS LE CAPOT

En diesel

2.0 TDCI : 120 ch, 150 ch et 180 ch

2.0 TDCI Bi-Turbo: 210 ch

2.0 Ecoblue : 120 ch, 150 ch, 190 ch et 240 ch

En essence

1.5 Ecoboost : 160 ch et 165 ch

2.5 Hybrid Ess/Elec : 190 ch

LE FORD GALAXY 3 A LA LOUPE

Comment vieillit-il ?

À l’instar de l'opus précédent, le Galaxy 3 ne déroge pas à la règle. Les matériaux qui composent l'habitacle sont de bonne facture et les assemblages du mobilier sont exempts de critiques. En clair, il vieillit plutôt bien.

Les pièces d'usure sont-elles endurantes ?

Tout est ok pour l'ensemble des organes d'usure (plaquettes, disques, amortisseurs, pneus...).

Les pièces détachées sont-elles coûteuses ?

C'est le point faible chez Ford. Les tarifs des pièces de rechange restent assez élevés par rapport à la concurrence. Et les factures de réparation grimpent vite.

Est-il cher à entretenir ?

Grâce à la bonne endurance des pièces d'usure, les factures restent contenues. En revanche, en cas de grosses réparations, gare à la note !