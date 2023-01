Honda Jazz 3 : la fiche fiabilité express de Caradisiac

En bref

La troisième génération de la Jazz fait son apparition fin 2015 avec son lot de nouveautés. D'abord, elle bénéficie d'une nouvelle plateforme ainsi que d'un nouveau châssis. Dès lors, elle gagne 9 cm en longueur par rapport à sa devancière, soit 3,99 m contre 3,90 m. Elle offre désormais une meilleure habitabilité à bord tout en restant dans le segment des grandes citadines de moins de 4 mètres. À l’extérieur, l'avant de l'auto adopte des lignes plus anguleuses contrairement aux contours plus doux de l'opus 2. Cette Jazz affiche ainsi bouille un peu plus agressive. Côté mécanique, un nouveau et unique bloc sous le capot, puisque la motorisation hybride n’est plus proposée en France (quel dommage). Il s’agit d’un 1.3 essence I-VTECH à injection directe de 102 ch qui remplace les 1.2 et 1.4 I-VTECH. Changement radical également pour ce qui est de la transmission. Ce troisième opus est proposé avec une boîte mécanique à 6 rapports au lieu de 5 pour la Jazz 2 ainsi qu'une boîte auto à variation continue CVT, intelligente

Du point de vue pratique, La Jazz 3 hérite du système Honda des “sièges magiques”. À savoir, une très bonne modularité avec quatre configurations possibles pour transporter passagers et/ou chargements. Ajoutons que le réservoir à carburant, toujours placé en position centrale, favorise le volume du coffre qui est de 354 litres. Ce qui est largement supérieur à la moyenne de la catégorie, soit autour de 280 litres. Côté finitions, la citadine nipponne est disponible en entrée de gamme Elegance, milieu de gamme Exclusive et haut de gamme Executive. Au printemps 2018, le Jazz se refait une beauté et un 1.5 I-VTECH de 130 ch fait son apparition. À noter que cette version 1.5 n'est commercialisée qu'en une seule finition haut de gamme, Dynamic. Enfin, en matière de fiabilité, rien de grave à signaler au terme de près de cinq années de carrière.

SOUS LE CAPOT

En diesel

Pas de motorisation diesel

En essence

1.3 I-VTECH : 102 ch

1.5 I-VTECH : 130 ch

LA HONDA JAZZ A LA LOUPE

Comment vieillit-elle ?

À l’instar de sa devancière, la Jazz 3 présente un constat plutôt positif. Le mobilier à bord tient le coup. Bruits et vibrations sont aux abonnés absents.

Les pièces d'usure sont-elles endurantes ?

Pas de remarque particulière. Qu'il s'agisse du système de freinage (disques, plaquettes), de l'embrayage (disque) ou de la suspension (amortisseurs), ça tient.

Les pièces détachées sont-elles coûteuses ?

Cet opus 3 n'échappe pas au coût élevé des pièces de rechange courantes. Mais leur endurance permet d'espacer les interventions de remplacement.

Est-elle chère à entretenir ?

Malgré le fait que la Jazz soit une citadine –normalement synonyme de factures contenues–, elle s'aligne malheureusement sur les coûts de maintenance de l'ensemble des modèles de la gamme Honda. Donc, son entretien n'est pas donné.